 

У Бердянську прогримів потужний вибух

  1. 03.05.2024
  2. Рубрика:

В окупованому місті Бердянськ Запорізької області минулої ночі пролунав потужний вибух, після якого в мікрорайоні Колонія розпочалася сильна і масштабна пожежа.

Про подію з посиланням на місцевих жителів, які про це повідомили у соціальних мережах (дивись фотографію), у своєму Телеграм-каналі розповіла голова Бердянської військової адміністрації Вікторія Галіціна.

У свою чергу, Телеграм-канал «Оперативний ЗСУ» припустив, що це «бавовна» завітала на територію заводу «Дормаш», де, як вказують мешканці, російські окупанти облаштували ремонтну базу.

Звісно, події на це вказують, однак станом натепер остаточна інформація невідома.

Подпишитесь на новости
 

Коментарі (0)

Video >>

Порошенко: «Украину пытаются загнать в имперское стойло». Видео

20.11.2016 - 16:09
Президент по случаю Дня достоинства и Свободы сделал обращение к украинцам. Соответствующий текст и видео размещены на официальном сайте главы государства. Петр Порошенко среди прочего принес украинцам извинения за то, что ...
читать

Новый клип Бритни Спирс покоряет интернет: видео

21.11.2016
За три дня на Ютубе ...
читать

Миллиардер Ричард Брэнсон опубликовал видео руин своего дома после урагана

11.09.2017
Стихия не щадит ни богатых, ...
читать

На Винничине рыбак превратил старый «Запорожец» в амфибию: видео

10.09.2017
Житель Винницкой области Петр Кищенко ...
читать