У Бердянську прогримів потужний вибух

В окупованому місті Бердянськ Запорізької області минулої ночі пролунав потужний вибух, після якого в мікрорайоні Колонія розпочалася сильна і масштабна пожежа.

Про подію з посиланням на місцевих жителів, які про це повідомили у соціальних мережах (дивись фотографію), у своєму Телеграм-каналі розповіла голова Бердянської військової адміністрації Вікторія Галіціна.

У свою чергу, Телеграм-канал «Оперативний ЗСУ» припустив, що це «бавовна» завітала на територію заводу «Дормаш», де, як вказують мешканці, російські окупанти облаштували ремонтну базу.

Звісно, події на це вказують, однак станом натепер остаточна інформація невідома.