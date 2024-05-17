 

У Бельбеку знищені три літаки і цистерни з пальним

  1. 17.05.2024
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На аеродромі Бельбек північніше Севастополя під час ракетного удару п’ятнадцятого травня були знищені два висотні винищувачі-перехоплювачі дальнього радіусу дії «МіГ-31» і важкий винищувач четвертого покоління «Су-27».

Окрім того, був пошкоджений ще один винищувач четвертого покоління — «МіГ-29» та знищені цистерни з паливно-мастильними матеріалами російських окупантів.

Про це повідомив розслідувач NYT (американське видання «Нью-Йорк таймс») Крістіан Тріберт, оприлюднивши високоякісні космічні знімки наслідків атаки від компанії «Maxar».

Раніше різні джерела озвучували подіну інформацію про втрати агресора внаслідок цього удару американськими ракетами АТАСМS, але без доказів. Це перше фактичне підтвердження.

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