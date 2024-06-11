У Байдена офіційно назвали Трампа «засудженим злочинцем»

У виборчому штабі президента США Джо Байдена почали офіційно називати Дональда Трампа «засудженим злочинцем». Про це повідомив речник кампанії чинного президента США Аммар Мусса, передає The Hill.

«Дональд Трамп — засуджений злочинець, який спричинив найбільший сплеск насильницьких злочинів за понад століття», — заявив він.

Таким чином речник кампанії Байдена привернув увагу до останнього звіту щодо злочинної активності у США, на який зазвичай зважають республіканські виборці.

Звіт свідчить, що після приходу Байдена до влади насильницьких злочинів значно поменшало, і їх кількість продовжує скорочуватися. Так, на початку цього року їх стало менше на 15% у порівнянні з аналогічним періодом 2023-го, причому вбивств і зґвалтувань — на 26%.

«Президент Байден наполегливо працював, щоб навести порядок у безладі, і це працює», — наголосив Мусса.

За його словами, американці «не можуть дозволити собі ще чотири роки Трампа», який намагається позбавити коштів правоохоронні органи та обіцяє помилувати бунтівників, котрі відзначилися під час нападу на Капітолій.

Нагадаємо, 30 травня журі присяжних визнало Трампа винним за всіма 34 пунктами звинувачень у кримінальній справі, що пов’язана з приховуванням інформації про позашлюбні зв’язки. Суд призначив дату визначення покарання на 11 липня.

Йдеться про перший кримінальний процес над Трампом у справі про виплату грошей порноакторці за нерозголошення інформації з метою впливу на вибори 2016 року.

Ця кримінальна справа є однією з чотирьох, порушених проти Трампа у США, але може стати єдиною, яка дійде до суду і завершиться винесенням вироку до президентських виборів 2024 року.

Місяць тому Дональд Трамп заявив, що хоче аби чинний президент Джо Байден пройшов перевірку на наркотики перед їхніми першими дебатами. На попередніх виборах Дональд Трамп діяв так само — також припускав, що його тодішня конкурентка Хілларі Клінтон чимось «накачувалася» перед їхніми дебатами, і пропонував їй здати тест на наркотики.

Відомо, що колишній президент Трамп і чинний Байден домовилися про проведення двох президентських дебатів: у червні та вересні на CNN та ABC.

Раніше ми вже писали, що Дональд Трамп, виступаючи перед прихильниками в Огайо, заявив, що якщо він не переможе на президентських виборах у листопаді, це нібито означатиме ймовірний кінець американської демократії.

Вибори в США відбудуться 5 листопада.