Ту-95МС запустили ракети по Україні
Повітряні Сили ЗСУ у ніч проти суботи, 1 червня, повідомили про ймовірні пуски крилатих ракет стратегічними бомбардувальниками Ту-95МС. В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу.
Близько 01:40 Повітряні сили повідомили про те, що російські війська підняли у повітря шість стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Літаки запустили по Україні ракети.
На момент ймовірних пусків у повітрі було 6 бортів Ту-95 (чотири – з Оленьї, два – з Енгельса).
«Повітряна тривога в південних та центральних областях пов’язана з імовірними пусками крилатих ракет стратегічними бомбардувальниками Ту-95МС», — повідомили Повітряні сили.
За даними моніторингових каналів, ракети у повітряному просторі України очікуються протягом години.
Нагадаємо ввечері у п’ятницю РФ ударила балістикою по Одесі. Двоє людей отримали поранення.
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