Ту-95МС запустили ракети по Україні

Повітряні Сили ЗСУ у ніч проти суботи, 1 червня, повідомили про ймовірні пуски крилатих ракет стратегічними бомбардувальниками Ту-95МС. В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу.

Близько 01:40 Повітряні сили повідомили про те, що російські війська підняли у повітря шість стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Літаки запустили по Україні ракети.

На момент ймовірних пусків у повітрі було 6 бортів Ту-95 (чотири – з Оленьї, два – з Енгельса).

«Повітряна тривога в південних та центральних областях пов’язана з імовірними пусками крилатих ракет стратегічними бомбардувальниками Ту-95МС», — повідомили Повітряні сили.

За даними моніторингових каналів, ракети у повітряному просторі України очікуються протягом години.

Нагадаємо ввечері у п’ятницю РФ ударила балістикою по Одесі. Двоє людей отримали поранення.