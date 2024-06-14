Ту-95 запустили ракети по Україні

У ніч проти суботи, 15 червня стратегічні бомбардувальники злетіли з авіабази у Саратовській області РФ. За даними моніторингових каналів, вони запустили ракети типу Х-101/55 по Україні.

По всій території України оголошена повітряна тривога.

«Попередньо здійснено пуски ракет типу Х-101/55 з Ту-95 з Саратовської області РФ. Очікуємо на підтвердження та оголошення повітряних тривог за одну годину», — повідомляє канал monitor.

Цю інформацію підтверджують і інші моніторингові канали.

Також Повітряні сили ЗСУ повідомляли про зліт МіГ-31К. Однак, запуску ракет Кинджал так і не було. За даними моніторингових каналів, МІГу-31К пішов на посадку. Але на більшості території зберігається небезпека, дивись мапу тривог.

Нагадаємо, минулої ночі фашистська Росія також запускала по Україні ракети Х-101 з Ту-95.