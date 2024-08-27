Транспортна компанія «STATUS TRAVEL» – ваш надійний партнер у будь-якій подорожі!
Компанія «STATUS TRAVEL» пропонує широкий спектр послуг з пасажирських перевезень, забезпечуючи комфорт і безпеку на кожному етапі вашої подорожі. Ми надаємо оренду автобусів та мікроавтобусів з професійними водіями для різноманітних потреб.
Про нас:
«STATUS TRAVEL» з 2006 року успішно організовує пасажирські перевезення в Одесі, по Україні та за її межами. Ми пропонуємо:
- Пасажирські перевезення по Україні та за кордоном.
- Оренду автобусів та мікроавтобусів для групових подорожей.
- Трансфери з аеропортів, вокзалів та морських портів.
- Перевезення VIP-клієнтів та ділових мандрівників.
- Організацію екскурсій для туристів та школярів.
- Доставку дітей до навчальних закладів та додому.
- Транспортне обслуговування корпоративних заходів, конференцій, семінарів та виставок.
- Перевезення спортивних команд та їхніх вболівальників.
- Обслуговування туристичних груп, агенцій та операторів.
- Доставку співробітників до місця роботи та назад.
- Організацію поїздок на культурні та суспільні заходи.
- Паломницькі поїздки до святинь.
Наші переваги:
- Репутація та досвід: За 17 років роботи ми зарекомендували себе як надійний партнер, співпрацюючи з різноманітними клієнтами та організаціями.
- Надійність та безпека: Наші професійні водії та регулярне технічне обслуговування транспорту забезпечують максимальну безпеку пасажирів.
- Комфорт: Транспортні засоби обладнані зручними сидіннями, кондиціонерами, мультимедійними системами та автономним опаленням для вашого комфорту.
- Клієнтоорієнтованість: Ми забезпечуємо індивідуальний підхід та високий рівень сервісу для кожного клієнта.
- Економія: Пропонуємо доступні ціни та оптимальні маршрути, що дозволяє зекономити ваші кошти.
- Широкий спектр послуг: Від індивідуального обслуговування VIP-клієнтів до організації групових подорожей.
- Ліцензія та документи: Ми маємо всі необхідні дозвільні документи та ліцензії для пасажирських перевезень.
Замовлення та контакти:
Звертайтеся до нас для оренди автобуса чи мікроавтобуса в Одесі, або щоб організувати міжнародні пасажирські перевезення. Ми гарантуємо відмінний сервіс і незабутні враження від ваших подорожей з «STATUS TRAVEL».
Контакти:
Email: [email protected]
Телефони: +380674860773, +380734860773
Наші оператори завжди готові допомогти та надати відповіді на всі ваші запитання.
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