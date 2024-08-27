Транспортна компанія «STATUS TRAVEL» – ваш надійний партнер у будь-якій подорожі!

Компанія «STATUS TRAVEL» пропонує широкий спектр послуг з пасажирських перевезень, забезпечуючи комфорт і безпеку на кожному етапі вашої подорожі. Ми надаємо оренду автобусів та мікроавтобусів з професійними водіями для різноманітних потреб.

Про нас:

«STATUS TRAVEL» з 2006 року успішно організовує пасажирські перевезення в Одесі, по Україні та за її межами. Ми пропонуємо:

Пасажирські перевезення по Україні та за кордоном.

Оренду автобусів та мікроавтобусів для групових подорожей.

Трансфери з аеропортів, вокзалів та морських портів.

Перевезення VIP-клієнтів та ділових мандрівників.

Організацію екскурсій для туристів та школярів.

Доставку дітей до навчальних закладів та додому.

Транспортне обслуговування корпоративних заходів, конференцій, семінарів та виставок.

Перевезення спортивних команд та їхніх вболівальників.

Обслуговування туристичних груп, агенцій та операторів.

Доставку співробітників до місця роботи та назад.

Організацію поїздок на культурні та суспільні заходи.

Паломницькі поїздки до святинь.

Наші переваги:

Репутація та досвід: За 17 років роботи ми зарекомендували себе як надійний партнер, співпрацюючи з різноманітними клієнтами та організаціями.

За 17 років роботи ми зарекомендували себе як надійний партнер, співпрацюючи з різноманітними клієнтами та організаціями. Надійність та безпека: Наші професійні водії та регулярне технічне обслуговування транспорту забезпечують максимальну безпеку пасажирів.

Наші професійні водії та регулярне технічне обслуговування транспорту забезпечують максимальну безпеку пасажирів. Комфорт: Транспортні засоби обладнані зручними сидіннями, кондиціонерами, мультимедійними системами та автономним опаленням для вашого комфорту.

Транспортні засоби обладнані зручними сидіннями, кондиціонерами, мультимедійними системами та автономним опаленням для вашого комфорту. Клієнтоорієнтованість: Ми забезпечуємо індивідуальний підхід та високий рівень сервісу для кожного клієнта.

Ми забезпечуємо індивідуальний підхід та високий рівень сервісу для кожного клієнта. Економія: Пропонуємо доступні ціни та оптимальні маршрути, що дозволяє зекономити ваші кошти.

Пропонуємо доступні ціни та оптимальні маршрути, що дозволяє зекономити ваші кошти. Широкий спектр послуг: Від індивідуального обслуговування VIP-клієнтів до організації групових подорожей.

Від індивідуального обслуговування VIP-клієнтів до організації групових подорожей. Ліцензія та документи: Ми маємо всі необхідні дозвільні документи та ліцензії для пасажирських перевезень.

Замовлення та контакти:

Звертайтеся до нас для оренди автобуса чи мікроавтобуса в Одесі, або щоб організувати міжнародні пасажирські перевезення. Ми гарантуємо відмінний сервіс і незабутні враження від ваших подорожей з «STATUS TRAVEL».

Контакти:

Email: [email protected]

Телефони: +380674860773, +380734860773

Наші оператори завжди готові допомогти та надати відповіді на всі ваші запитання.