Трамп вимагає аби Байден пройшов тест на наркотики

Колишній президент США Дональд Трамп продовжує дивувати своїми заявами. Цього разу він заявив, що хоче аби чинний президент Джо Байден пройшов перевірку на наркотики перед їхніми першими дебатами. Про це у суботу, 18 травня, пише The Hill.

«Я вимагатиму аби він здав тест на наркотики. Справді, я не хочу, щоб він прийшов, як на «Послання про стан справ у державі», під «кайфом»», — сказав Трамп під час вечері Лінкольна Рейгана в Міннесоті.

Видання нагадує, що раніше Трамп в одному з радіоінтерв’ю заявив, що Байден був «надміру збуджений» на початку згаданої промови, а також перебував «під кайфом».

У 2020 році Трамп уже вимагав проходження Байденом тесту на наркотики перед їхніми минулими президентськими дебатами, проте зрештою жоден із кандидатів не складав такого тесту.

На попередніх виборах Дональд Трамп також припускав, що його тодішня конкурентка Гілларі Клінтон чимось «накачувалася» перед їхніми дебатами, і пропонував їй здати тест на наркотики.

Відомо, що колишній президент Трамп і чинний Байден домовилися про проведення двох президентських дебатів: у червні та вересні на CNN та ABC.

Раніше ми вже писали, що Дональд Трамп, виступаючи перед прихильниками в Огайо, заявив, що якщо він не переможе на президентських виборах у листопаді, це нібито означатиме ймовірний кінець американської демократії.

Вибори в США відбудуться 5 листопада.