Трамп продав літак, щоб покрити судові виплати

Експрезидент США Дональд Трамп був змушений продати літак, щоб покрити величезні судові витрати.

Про це сьогодні повідомляє The Guardian з посиланням на інформацію Федеральної адміністрації авіації Сполучених Штатів.

Зазначається, що Трамп більше не є власником приватного літака Citation X вартістю близько 10 мільйонів доларів. Політик продав свій суперджет американцю іранського походження Мердаду Моаєді, який має у Далласі бізнес, пов’язаний з нерухомістю.

Моаєді давно відомий як спонсор Республіканської партії та зокрема самого Трампа. У 2019-2020 році він вклав у виборчу кампанію тоді ще президента США 250 тисяч доларів — але це лише за офіційними даними. Загалом на різні потреби республіканців бізнесмен витратив мільйони.

Продаж літака ЗМІ пов’язують зі скрутою, в якій Трамп опинився на тлі величезних судових витрат. Лише на два штрафи у справах про наклеп та шахрайство експрезидент витратив 200 мільйонів доларів. Також йому потрібно постійно підтримувати чималий штат адвокатів, які займаються відкритими проти нього кримінальними справами.

У Трампа у власності залишився «Боїнг-757», брендований іменем політика на лівреї.

У березні колишній президент США Дональд Трамп витратив 4,9 мільйона доларів на юридичні послуги, а на рахунках, які він використовує для фінансування своїх адвокатів, залишилося 6,8 мільйона доларів. Про це у неділю, 21 квітня, писало агентство Bloomberg із посиланням на фінансову звітність передвиборчої кампанії Трампа.

Bloomberg нагадував, що наразі Трамп оплачує юридичні послуги завдяки комітету політичних дій Save America, який може приймати пожертвування від донорів. Від січня 2023 року Save America витратив понад 62 мільйона доларів на судові витрати.

При цьому Республіканський національний комітет заявив, що не буде оплачувати судові витрати Трампа, нагадує газета.

«Ексглава США може спробувати зібрати більше грошей зі своїх донорів або задіяти власні статки», — вказував Bloomberg.