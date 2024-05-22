Трамп подасть до суду на творців фільму «Учень»

Колишній президент США Дональд Трамп хоче подати до суду на творців фільму «Учень», заснованого на історії його життя. Про це повідомляє видання Deadline.

Зокрема, представник кампанії Трампа Стівен Чунг заявив, що фільм містить неправдиві твердження про кар’єру і життя бізнесмена. Режисер картини не дуже вже й злякався — каже, що Трамп багато з ким судиться, але щось нічого не чути про його перемоги в судах.

У фільмі зображені сцени зґвалтування Трампом своєї колишньої дружини Івани, яка померла у 2022 році, вживання амфетаміну для схуднення, проведення трансплантації волосся та ліпосакції. Тож Чунг стверджує, що картина «не заслуговує навіть на місце у відділі DVD-дисків на розпродажі в магазині, який незабаром закриють. Йому місце на смітнику».

«Ми подамо позов, щоб спростувати відверто неправдиві твердження цих самозваних режисерів. Це сміття — чиста вигадка, яка робить сенсацію з уже давно розвінчаної брехні. Як і у випадку з незаконним судом Байдена, це втручання у вибори голлівудських еліт, які знають, що президент Трамп повернеться до Білого дому та переможе їхнього кандидата, бо нічого з того, що вони робили, не спрацювало», — сказав він.

Режисер фільму Учень Алі Аббасі у відповідь на загрозу судового позову сказав, що Дональд Трамп судиться з багатьма людьми, і запропонував провести закритий показ для бізнесмена та його команди.

«Всі говорять про те, що він позивається до багатьох людей, але не говорять про його успіх. Я не думаю, що фільм йому не сподобається, але й не думаю, що він йому сподобається. Гадаю, він його здивує, розумієте? І як я вже говорив раніше, я запропонував би зустрітися з ним там, де він захоче, і поговорити про контекст фільму, провести показ і поспілкуватися після нього, якщо це зацікавить когось у команді Трампа», — підкреслив режисер.

Нагадаємо, в грудні 2023 року ЗМІ писали, що американський актор Себастьян Стен був помічений в Торонто на зйомках фільму «Учень» про Дональда Трампа.

Зокрема, папараці зняли головного героя фільму, коли він грав одну зі сцен майбутньої стрічки в пишній білявій перуці, синьому костюмі і пальто.

До акторського складу також приєднаються 44-річний Джеремі Стронг, який зіграє покійного адвоката і наставника Трампа Роя Кона, і номінована на Оскар актриса Марія Бакалова, яка зіграє покійну колишню дружину Трампа Івану Трамп.

Що стосується самої кінострічки, то вона позиціонується як дослідження влади та амбіцій у світі корупції та обману, розглядаються спроби Трампа побудувати свій бізнес у сфері нерухомості в Нью-Йорку в 70-х і 80-х роках, а також його стосунки з сумнозвісним адвокатом Роєм Коном.

«Це історія про наставника і протеже, яка розповідає про витоки великої американської династії. Наповнена персонажами, більшими за життя, вона розкриває моральну та людську ціну культури, яка визначається переможцями та переможеними», — сказано в синопсисі картини.