 

Трамп конкретизував своє бачення допомоги Україні

  1. 30.04.2024
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Дональд Трамп стверджує, що у випадку свого другого обрання президентом Сполучених Штатів Америки буде намагатися допомогти Україні. Але при цьому вважає, що країни Європейського союзу мають збільшити свою частку в цій допомозі.

Про це він заявив в інтерв’ю журналу «Time», заодно кинувши «тінь» на одіозного прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який раніше заявив, що Трамп не дасть Україні жодної копійки:

«Я сказав, що не дам, якщо Європа не почне вирівнювати… На нас звалюється набагато більше, ніж на європейські країни. Це дуже несправедливо відносно нас».

Позиція цілком логічна і влаштовує Україну, адже фактично Трамп виступає за сумарне збільшення допомоги нам від Заходу.

Безумовно, немає сумнівів, що Дональд «перевзувся на ходу», виставивши Віктора Орбана в ролі брехуна. Швидше за все соціологи прорахували, що Трамп втрачає голоси виборців через свою антиукраїнську позицію і вклали в його голову компромісну тезу, яка б хоч якось пояснювала різку зміну позиції.

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