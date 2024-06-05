Топ-військовий Молдови виявився агентом РФ

У Молдові великий скандал. Колишній начальник Генерального штабу країни Ігор Горган виявляється протягом багатьох років був інформатором російського Головного розвідувального управління (ГРУ), йдеться в розслідуванні The Insider, яке спільно з молдавським виданням Маленька країна отримала доступ до листування Горгана в телеграмі з його куратором з ГРУ, полковником Олексієм Макаровим.

Давно завербований

У 1991 році Ігор Горган закінчив Загальновійськове вище військове училище в Новосибірську, після чого служив у повітряно-десантній дивізії на Одещині, а потім — командиром 2-ї мотопіхотної бригади в Кишиневі. У 2001 році проходив навчання в Коледжі командування та генерального штабу армії США у Форт-Лівенворті. З 2003 року брав участь у міжнародних місіях НАТО у Боснії та Герцеговині, Грузії та Іраку.

2013 року генерал Горган очолив Генштаб Молдови, але після конфлікту з міністром оборони залишив відомство. У 2019 році за часів правління Ігоря Додона військовий знову отримав посаду голови Генштабу. 2021 року його відправила у відставку новий президент Молдови Майя Санду. 2023 року Горган влаштувався у представництво ООН у справах біженців у Кишиневі.

Джерело The Insider у військовій розвідці передбачає, що Ґорґан був завербований ще в 2004 році, коли служив у міжнародних місіях НАТО в Боснії та Герцеговині, Грузії та Іраку. Тоді він перебував в агентурному зв’язку з російським військовим аташе в Кишиневі Вадимом Ухнальовим. Потім його куратором став наступний військовий аташе Ігор Довбня (2017 року його вигнали з Молдови за шпигунську діяльність).

З 2019 року Ґорґан контактував із полковником Олексієм Макаровим, який теж служив у військовому аташаті російського посольства в Кишиневі. Молдовські журналісти неодноразово помічали Ґорґана у російському посольстві в Кишиневі, а також одного разу під час конфіденційної зустрічі з Макаровим.

Активізація після вторгнення в Україну

У квітні 2022 року, вже після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, листування Горгана та Макарова активізувалося. Зокрема, він повідомляв куратору, що Укроборонекспорт намагається викупити у Молдови шість літаків МіГ-29 і “українці вже три тижні ходять по нашому міністерству оборони та просять усе поспіль, особливо снаряди до артилерії”.

Просив ввести війська

Також, пише The Insider, Горган «постійно бомбардував повідомленнями Макарова, що в Молдові все готове до введення російських військ». “Нам терміново потрібне очищення країни від усякої фашистської мразі!!! Багато хто готовий. Передайте… Час настав. Я всю ситуацію в армії тримаю на контролі… Тут, на радість, немає Азова та інших нацформувань, а з політиками розберемося швидко”, — наводять журналісти одне із повідомлень Горгана своєму куратору.

Як зазначає видання, незважаючи на те, що Ґорґана звільнили з Міноборони Молдови ще 2021 року, у нього залишилося чимало ставлеників у відомстві, які постачають його секретною інформацією.

У липні 2023 року, напередодні масового висилання російських дипломатів із Молдови, Горган перестав виходити на зв’язок зі своїм куратором у ГРУ і влаштувався до представництва ООН у справах біженців у Кишиневі (UNHCR-Moldova).

Наслідки

Після виходу розслідування глава адміністрації президента Молдови Адріан Белуцел заявив, що державні нагороди та військові звання Ігоря Ґорґана будуть відкликані. ”Подібні злочини проти держави мають каратися найсуворішим чином за зраду, — заявив він. — Такі випадки свідчать, що постійний моніторинг та ретельна перевірка співробітників силових відомств та органів державної безпеки є обов’язковими. Такі інсайдерські злочинці сприяють виникненню гібридних загроз державі. Саме тому нам потрібні ефективніші інструменти боротьби зі зрадою”.