ТОП-5 коктейлей с виски: что попробовать этим летом

Виски — один из самых известных спиртных напитков. Однако появился он сравнительно недавно, по возрасту точно уступает пиву и вину. Его принято распивать в чистом виде, максимум с парой кубиков льда. Но некоторые виды виски добавляют и в коктейли. Чаще всего — это американский и ирландский варианты. Какие сочетания хороши для летней погоды — рассказываем далее.

С колой

Идеальное сочетание для теплых вечеров, когда не хочется готовить что-то сложное. Для приготовления понадобятся:

50 мл виски;

150 мл кока-колы или пепси;

лед.

В стакан с толстыми стенками положите лед. Затем влейте виски и разбавьте колой. В классическом рецепте используется обычная кола, но ее можно заменить на Cola Zero или Cola Vanilla. Добавить напитку ненавязчивую кислинку поможет долька спелого апельсина или лайма.

С Амаретто

Горьковато-сладкое сочетание с легким ореховым послевкусием. Чтобы его получить, нужно взять:

35 мл виски;

35 мл Амаретто;

лед.

В стакан положите несколько кубиков льда, налейте ликер, а затем виски. Медленно перемешайте ложкой все содержимое. Коктейль готов.

«Кровь и песок»

Крепкий кисло-сладкий напиток для любителей сауэров. По рецепту потребуется чуть больше ингредиентов, чем с предыдущими коктейлями:

25 мл виски;

25 мл красного вермута;

25 мл вишневого ликера;

25 мл апельсинового сока;

лед.

Все ингредиенты нужно вылить в шейкер или похожую герметичную емкость для смешивания, после чего как следует взболтать. Вместо обычного сока можно взять свежевыжатый фреш, но процедив его от мякоти. Также допускается использовать сок красного апельсина (с легкой горчинкой) или мандарина (меньше терпкости, чем у апельсинового).

«Сухой Манхэттен»

Изящное сочетание, которое хочется распивать под шум морских волн. Список ингредиентов достаточно прост:

20 мл американского виски;

20 мл абрикосового сока;

20 мл апельсинового фреша.

Смешайте напитки в шейкере и перелейте в бокал для мартини. Абрикосовый сок можно заменить нектаром, чтобы конечный напиток был слаще на вкус. Апельсиновый фреш придаст миксу насыщенный вкус и аромата спелого цитруса. По желанию можно украсить коктейль вишенкой.

Яблочный виски

Освежающее и слегка пряное сочетание. Для него пригодятся:

50 мл виски ирландского производителя;

150 мл яблочного сока;

лед;

дольки яблока и палочка корицы для украшения.

В высокий стакан положите несколько кубиков льда, залейте виски с соком и перемешайте ложкой. Нарежьте яблоко тонкими дольками и украсьте стакан. Палочку корицы поставьте в сам напиток.

Каждый из этих вариантов достоин внимания, а простое приготовление позволит порадовать друзей на неформальной вечеринке дома или на пляже.