 

Точкова «бавовна» завітала до баз окупантів у Рубіжному

  1. 08.06.2024
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«Бавовна» від Збройних сил України завітала до окупованого міста Рубіжне Луганської області: «Ввечері просмажили русопітеків. Близько десяти точкових прильотів по околицях міста».

Про це з посиланням на місцевих жителів повідомив Телеграм-канал «Трикутник», який висвітлює хід бойових дій на Куп’янському (Сватівському), Лиманському (Кремінському) та Сіверському напрямках.

Однак подробиці та наслідки удару наразі невідомі.

Рубіжне знаходиться на відстані від одинадцяти до шістнадцяти кілометрів від вільної території. Це доступна дистанція для звичайної артилерії, тим паче для реактивних систем залпового вогню типу HIMARS.

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