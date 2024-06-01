Tesla відкличе понад 125 тисяч електромобілів

Американський виробник електрокарів Tesla відкличе 125 227 автомобілів у США через несправність у системі попередження про пристебнення ременів безпеки. Про це напередодні повідомило агентство Reuters.

Так, у Національній адміністрації безпеки дорожнього руху США (NHTSA) заявили, машини Tesla не відповідали федеральним вимогам безпеки, оскільки попереджувальний індикатор та звуковий сигнал можуть не активуватися належним чином, коли водій не пристебнутий.

Відкликання стосується таких моделей електрокарів, як Model S 2012-2024, Model X 2015-2024, Model 3 2017-2023 і Model Y 2020-2023.

У NHTSA додали, що Tesla випустить оновлення програмного забезпечення, щоб вирішити цю проблему.

Раніше у квітні стало відомо, що Tesla відкликає майже 4 тисячі електромобілів Cybertruck. У цих машинах мають замінити накладку на педаль газу, що могла ослабнути і застрягнути в обшивці.

А у січні повідолялося, що Tesla відкликає майже 200 тисяч автомобілів моделей S, X та Y 2023 року випуску через збій програмного забезпечення.

Чистий прибуток американського виробника електромобілів Tesla за перші три місяці впав на 55%, до 1,1 млрд доларів, порівняно з першим кварталом 2023 року. Дохід знизився на 9%, до 21,3 млрд доларів. Про це йдеться у пресрелізі про квартальні фінрезультати компанії.

Чистий прибуток у першому кварталі скоротився до 1,13 млрд доларів в порівнянні з 2,5 млрд доларів за аналогічний період 2023 року. Виручка Tesla зменшилася до 21,3 млрд доларів з 23,33 млрд доларів проти першого кварталу минулого року (прогноз аналітиків — 22,2 млрд доларів).

Таке падіння вважалося неминучим після того, як Tesla заявила, що продажі в першому кварталі впали на 8,5% порівняно з роком раніше. Крім того, компанія оголосила про план звільнити понад 10% своїх робітників, що становить близько 14 тисяч осіб в усьому світі.