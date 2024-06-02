Тату машинка Ambition Soldier

Ambition Soldier – популярные беспроводные тату машинки, которые часто называют универсальными. Под «универсальностью» принято рассматривать возможность эксплуатировать устройства не только для создания оригинальных татуировок на теле, но и также для перманента.

Популярность машинки для тату Ambition можно объяснить отсутствием вибраций, что гарантирует максимальный комфорт во время работы мастера. Поэтому выбрать и купить тату машинку Ambition Soldier может, как новичок, так и профессионал. Сегодня данная модель особенно актуальна для лайнинга и шейдинга, а также для плотной зарисовки. Современная машинка может успешно эксплуатироваться с большинством картриджей, которые относятся к списку стандартных.

Особенности тату машинки Ambition Soldier

Прежде чем заказать тату машинку Ambition Soldier, необходимо ознакомиться с ее основными характеристиками, рабочими возможностями и особенностями. В продаже можно встретить модели в различных цветовых оттенках – Black, Gold, Red, Red-Black, Silver, Green. Это особенно важно для мастеров, которые обращают внимание не только на предложенный функционал, но и также на стильный дизайн, оригинальный внешний вид инструмента.

Среди важных особенностей стоит отметить:

• Наличие прочной корпусной части. За основу производитель использовал алюминиевый сплав, за счет которого машинка отличается высокой степенью надежности и при этом имеет легкий вес.

• Японский бесщеточный мотор Coreless. В результате при оптимальном рабочем вольтаже в 12В удастся обеспечить идеальную скорость вращения, которая может достигать до 9000 оборотов за 1 минуту работы.

• Длина хода 4 мм. Такие показатели гарантируют превосходную точность в работе, а также 100% контроль машинки, независимо от выбранного скоростного режима.

• Необходимый запас рабочих свойств на одном заряде. Это заслуга аккумуляторной батареи емкостью 2400 мАч. В основе современной новинки было использовано сразу три литий-ионных аккумулятора встроенного типа по 800 мАч. В результате будет обеспечена продолжительная работа машинки, а для пополнения зарядки потребуется всего 2-3 часа и наличие USB-кабеля.

Дополнительной особенностью часто называют доступность инструментов – демократичная цена тату машинки Ambition Soldier делает данное устройство еще более популярным, расширяя круг потребителей.

Преимущества тату машинки Ambition Soldier

Основные причины популярности машинок Ambition Soldier напрямую связаны со списком актуальных преимуществ. Такие инструменты были созданы с учетом всех потребностей мастеров – как новичков, так и профессионалов. Поэтому производителю удалось создать идеальное решение для всевозможных задач.

Среди важных преимуществ выделяют:

1. Применение продвинутых технологий в конструкции машинки. Во время разработки новой модели производитель применил мощные моторы, системы передачи, которые прошли несколько этапов модификации.

2. Многофункциональность. Благодаря большому количеству опций и возможностей, удается выполнять любые задачи – делать контуры, плотные закрасы, создавать легкие тени и многое другое.

3. Эргономические свойства. Все машинки были созданы с учетом комфорта мастера. Поэтому модель характеризуется удобной формой, легким весом, оптимальными размерами.

4. Бесшумная работа. Минимальная вибрация и отсутствие громких звуков во время работы – это про комфорт не только тату мастера, но и его клиента. Первый не будет ощущать усталость в руках, а второй сможет расслабиться, наслаждаясь созданием настоящего шедевра на теле.

5. Прочность и одновременная легкость корпуса. За основу был взят авиационный алюминий, а наличие химической устойчивости корпусной части способствует возможности производить регулярную дезинфекцию инструмента.

Кроме того, дополнительным преимуществом часто называют наличие LED-дисплея, на котором мастер сможет увидеть все необходимые рабочие параметры: напряжение выхода, время работы инструмента, количество оставшегося заряда аккумуляторной батареи (в процентном соотношении).

Сколько стоит тату машинка Ambition Soldier?

Помимо преимуществ, не менее интересным называют вопрос, связанный с ценовой политикой. Стоимость тату машинки Ambition Soldier полностью соответствует ее высокому качеству сборки. Популярный бренд предлагает в своем ассортименте множество моделей, которые считаются доступными для широкого круга потребителей и Ambition Soldier не является исключением из правил.

Цена формируется с учетом особенностей всех элементов в корпусе, функционала и рабочих характеристик. Сегодня такие машинки популярны среди мастеров, которые работают в различных техниках, создавая всевозможные рисунки: начиная с контуров и заканчивая мягкими тенями, от закрасов больших участков до аккуратных растушевок, а также можно использовать для волосковой техники.

Чтобы выбрать и заказать качественные тату товары, необходимо ознакомиться с актуальным ассортиментом. Современные мастера все чаще отдают предпочтение быстрым и удобным покупкам в Интернете, где доступны разнообразные каталоги с оригинальной продукцией. Купить сертифицированные товары недорого в интернет-магазине «Mixtattoo» можно с доставкой в Киев и другие населенные пункты Украины.