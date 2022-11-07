Танковий батальон 205 бригади ЗС РФ готується до відступу

Командир російського танку Роман Федорінов розповів родичам про те, що його підрозділ чотири дні поспіль бомбили. Відповідне перехоплення оприлюднило ГУР Міноборони України.

Таким чином він відповів батькові, який запитав, чи правда, що вони пішли у наступ під Херсоном. Розповів, що насправді пішли назад, а після обстрілів його танк взагалі став непридатним для ведення бойових дій. А тому зараз налаштований до відступу у Крим, а потім думає повернутися в Росію.

В ГУР встановили, що Федорінову нещодавно виповнився 21 рік. Він з осені минулого року був строковиком. З березня 2022-го був прикомандирован до ОМОНу, а пізніше став воювати в складі танкового батальону 205 окремої мотострілецької бригади ЗС РФ.