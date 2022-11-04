 

Танк ЗСУ вогнем впритул знищив позиції окупантів під Бахмутом

  1. 04.11.2022
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Російські окупанти вперто продовжують наступальні дії на Бахмутському напрямку в Донецькій області. За минулу добу наші захисники відбили тут ворожі атаки в районах Верхньокам’янського та Спірного.

Паралельно ворог з танків та артилерії різних типів вів вогонь в районах Бахмута, Андріївки, Кліщіївки, Озарянівки, Курдюмовки, Майорська, Іванграда, Соледара, Опитного та Зеленопілля. Фактично вздовж всієї лінії фронту.

Про це у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України, оприлюдненому на офіційній сторінці в соціальній мережі «Фейсбук», повідомив його речник Олександр Штупун.

Тим часом, нардеп і волонтер Юрій Мисягін показав бойове відео з-під Бахмута за участю танка 93-ої окремої механізованої бригади ЗСУ Холодний Яр, котрий в упор розстрілює позиції загарбників. Ролик знято безпілотним літальним апаратом.

Зазвичай інтервенти мають перевагу в бронетанковій техніці та більш активно її використовують в штурмових діях. Але цього разу все було навпаки.

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redtram
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