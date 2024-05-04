Танк ЗСУ розбив колону окупантів

Бійці 58-ої окремої мотопіхотної бригади Збройних сил України імені гетьмана Івана Виговського відбили атаку штурмової бронетанкової колони з десантом російських окупантів на свої позиції.

Про це служба зв’язків з громадськістю підрозділу повідомила на власній сторінці у соціальній мережі «Фейсбук», оприлюднивши відповідне відео, змонтоване з кадрів, відзнятих контрольним безпілотним літальним апаратом.

Хоча ми звикли, що основною ударною силою наших захисників останнім часом є дрони-камікадзе, цього разу ворожу атаку зірвав наш танк – його екіпаж пострілом прямою наводкою знищив танк противника, який очолював штурмову колону. Після цього дві бойові машини піхоти з десантом інтервентів розвернулися і поїхали назад.