Танк ЗСУ розбив колону окупантів
Бійці 58-ої окремої мотопіхотної бригади Збройних сил України імені гетьмана Івана Виговського відбили атаку штурмової бронетанкової колони з десантом російських окупантів на свої позиції.
Про це служба зв’язків з громадськістю підрозділу повідомила на власній сторінці у соціальній мережі «Фейсбук», оприлюднивши відповідне відео, змонтоване з кадрів, відзнятих контрольним безпілотним літальним апаратом.
Хоча ми звикли, що основною ударною силою наших захисників останнім часом є дрони-камікадзе, цього разу ворожу атаку зірвав наш танк – його екіпаж пострілом прямою наводкою знищив танк противника, який очолював штурмову колону. Після цього дві бойові машини піхоти з десантом інтервентів розвернулися і поїхали назад.
⚡️58 бригада показує фрагмент недавнього бою: наш танчик прямим наведенням вальнув рашн танк, після цього кацапи передумали проводити штурмові дії і втекли💥💪🇺🇦💯 pic.twitter.com/SIZaXaoULl
— Сергій Нещадим (@nevedimka123) May 4, 2024
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