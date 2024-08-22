Світоліна перемогла ексросіянку і не потисла їй руки

Еліна Світоліна продовжує впевнено крокувати турнірною сіткою на турнірі серії WTA 500 у мексиканському Монтерреї. Українка вийшла вже до чвертьфіналу змагань.

У другому раунді наша спортсменка впевнено розібралась з Еліною Аванесян із Вірменії. Матч тривав лише 74 хвилини і завершився перемогою Світоліної у двох сетах — 6:4, 6:3. В 1/4 фіналу Еліна гратиме проти Лінди Носкової з Чехії.

Також додамо, що після завершення зустрічі українка не потиснула Аванесян руку, адже та є росіянкою і лише нещодавно змінила спортивне громадянство.

Нагадаємо, полька Іга Швьонтек залишається лідером в новому рейтингу WTA. Слідом за полячкою розташувались білоруска Аріна Соболенко та представниця США Корі Гауфф. Першою ракеткою нашої держави залишається Марта Костюк, яка повернулась до ТОП-20 і посідає 19-те місце в списку. Еліна Світоліна піднялася на 28-й рядок.