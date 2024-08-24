 

Суми зазнали ракетного удару

  1. 24.08.2024
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Російські фашисти атакували з авіації критичну інфраструктуру міста Суми. Про це повідомила Сумська ОВА в суботу, 24 серпня.

«Сьогодні ворог здійснив авіаційно-ракетний удар по цивільній інфраструктурі обласного центру. На місці працюють всі необхідні служби. Попередньо, є поранені. Наслідки ворожої атаки уточнюються», – йдеться в повідомленні.

Раніше Telegram-канали повідомляли про вибухи в місті. А Повітряні сили ЗС України близько 21:00 попереджали про швидкісну ціль, що летить на Суми.

Раніше стало відомо, що росіяни сьогодні вдень вбили дроном подружжя у Сумській області. Ворог атакував цивільний автомобіль, у якому знаходились 35-річний чоловік та його 34-річна дружина. Нагадаємо, два дні тому росіяни скинули дві керовані авіабомби (КАБи) на Есманьську громаду Шосткинського району Сумщини. Загинуло двоє чоловіків, було поранено жінку.

Також сьогодні російські агресори обстріляли місто Костянтинівка у Донецькій області. Загинули п’ятеро цивільних, ще шість – поранені, повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін у Telegram.

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