Суд США виніс рішення щодо участі Трампа у виборах

Одразу зазначимо, що рішення прогнозоване, інакше був би скандал грандіозного масштабу, який міг спровокувати навіть довготривалі протести і навіть бунти…

Верховний суд США дозволив експрезиденту Дональду Трампу брати участь у праймеріз у штаті Колорадо. Це рішення суду надає йому можливість бути висунутим як кандидат від Республіканської партії під час виборів наступного глави держави.

Про це у суботу, 4 травня, повідомляють CNN та Bloomberg.

Суд постановив, що Трамп не порушував 14-ої поправки до Конституції США, згідно з якою повстанці не можуть обіймати високі посади. Трампа звинувачували у порушенні цієї поправки у справі про штурм Капітолія у січні 2021 року.

Також у тексті рішення Верховного суду США йдеться, що лише Конгрес, а не окремі штати, відповідає за виконання 14-ї поправки.

Це рішення скасувало ухвалу Верховного суду штату Колорадо, згідно з якою Трамп не міг знову балотуватися на посаду президента.

Сам Трамп стверджував, що спроби заборонити йому балотуватися призведуть до «хаосу та безладдя», якщо вони будуть успішними. Крім того, експрезидент США заперечував, що був учасником повстання, і стверджував, що 14-та поправка до американської Конституції не стосується посади глави держави.

Нагадаємо, у грудні минулого року Вищий суд штату Колорадо заборонив Трампу балотуватися на пост президента через його роль у 6 січня 2021 року, коли стався штурм Капітолію. Це рішення було безпрецедентним і могло заблокувати участь Трампа у президентських виборах.