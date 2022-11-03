Стремоусов анонсував відступ росіян з Херсону

Заступник гауляйтера Херсонської області Кирило Стремоусов публічно заявив, що, швидше за все, російські окупанти відійдуть на лівий берег Дніпра. Про це повідомляє, зокрема, російський «РБК». Це означає, що ворог залишить і розташований на правому березі Херсон.

Треба визнати, що Стремоусов досить упоротий рашист, і завжди заперечував, або намагався якось нівелювати самі великі успіхи ЗСУ. А головне, він категорично заперечував можливість повернення Україною контролю над Херсоном…

Поки що ситуація на фронті на Херсонському напрямку стабільна. Після закінчення останнього успішного наступу ЗСУ восьмого жовтня склався очевидний паритет сил. Тому коментувати слова Стремоусова важко.

Але важливо те, що сказав він їх начебто вимушено чи випадково, щоб пояснити необхідність тотального виселення населення Херсонщини та вивіз матеріальних цінностей на лівий берег.

Наштовхує на певні роздуми те, що окупанти знищують човни та інші приватні плавзасоби громадян на Дніпрі. І навіть вибухи на Суднобудівному заводі в Херсоні дехто пояснює тим, що загарбники знищили катери. Можливо, вони справді готуються до відступу і прагнуть завадити ЗСУ переправлятися на лівий берег Дніпра?

Але існує висока вірогідність того, що російське командування проводить ІПСО — спеціально намагається змусити думати, що окупанти відходять, а самі готуються до оборони. Очевидно, що в Генштабі ЗСУ це знають і навіть самі публічно про це заявляють.

Тим часом, Телеграм-канал «Оперативний ЗСУ», посилаючись на місцевих мешканців, повідомляє, що сьогодні після обіду пролунали потужні вибухи в районі Каховської ГЕС. Гучно й північніше Маріуполя.