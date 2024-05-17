Страхування мандрівників у країни Шенгену від СК «ПЗУ Україна»: особливості та переваги

Українці дуже часто подорожують до країн Європи, багато з котрих є частиною Шенгенської зони. Під час такої мандрівки можуть статися дуже різні непередбачувані події неприємного характеру. Саме тому багатьох туристів цікавить страхування подорожуючих в країни Шенгену, яке дозволить розраховувати на компенсацію у разі отримання певних збитків. Дізнатися більше про таку послугу ви завжди можете на сайті страхової компанії «ПЗУ Україна»: https://www.pzu.com.ua/individual/travel/visa_centres.html.

Для чого потрібне страхування подорожуючих

Будь-яка подорож несе в собі певні ризики, через які ви можете отримати як матеріальні, так і фізичні збитки. Туристичні страхові поліси існують якраз для того, щоб ви мали змогу отримати компенсацію за завдані втрати.

Сьогодні в страховий поліс клієнти можуть включити різноманітні страхові випадки, які будуть покриватися за договором. Однак варто зазначити кілька найбільш розповсюджених ситуацій, які є типовим для страхування. До них потрібно віднести:

витрати пов’язані із наданням медичної допомоги;

витрати пов’язані із транспортуванням (відміна авіарейсу, зокрема з іноземних країн, необхідність терміново повернутися в Україну тощо);

матеріальні втрати (крадіжка, загублений вантаж, відміна бронювання в готелі та багато інших подібних ситуацій).

Чому варто оформити страховий поліс для подорожуючих у ПрАТ СК «ПЗУ Україна»

В Україні існує досить розвинений страховий ринок, де свої послуги пропонують найрізноманітніші компанії. Однак навіть серед такої високої конкуренції ПрАТ СК «ПЗУ Україна» виділяється особливо якісним сервісом. Якщо ви вирішили стати клієнтом саме цієї компанії, можете розраховувати на декілька дуже важливих переваг:

повернення консульського збору в разі відмови у візі;

максимально короткий термін відшкодування витрат;

можливість оформлення страхового поліса через мережу Інтернет без необхідності відвідувати офіс компанії;

якісна інформаційна підтримка клієнта в будь-якій країні світу.

Для оформлення страхового поліса через Інтернет вам потрібно лише відвідати офіційний сайт компанії та знайти відповідну форму. Заповніть всі рядки актуальною інформацією, а також оплатіть послуги страхової компанії. Через кілька днів ви зможете отримати паперову версію договору, яка буде доставлена на вказану вами адресу.