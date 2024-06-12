Столтенберг домовився з Орбаном щодо допомоги Україні

Генсек НАТО Єнс Столтенберг провів успішні переговори з прем’єром Угорщини Віктором Орбаном. У Будапешті він отримав від нього запевнення, що припиниться блокування рішень Альянсу щодо підтримки України.

Натомість Орбану гарантували можливість не приймати участь в ініціативах НАТО щодо будь-якої допомоги Україні. Мова про постачання зброї, навчання українських військових, формування фонду для підтримки Києва в війні проти Росії.

Це абсолютно прийнятне рішення, адже Угорщина й досі нічим взагалі не допомагала Україні. Навпаки, блокувала й блокую всю допомогу, де тільки може.

Генсек НАТО сказав, що він та Орбан «схвалили модальність для Угорщини не брати участі у підтримці НАТО для України», яку Альянс планує надавати у майбутньому. Орбан сказав, що Угорщина не братиме участі в цих зусиллях НАТО, і Столтенберг «прийняв цю позицію».

«Ніхто з угорського персоналу не братиме участі у цій діяльності, і жодні фінанси Угорщини не будуть використані, щоб її підтримувати. Водночас прем’єр-міністр мене запевнив, що Угорщина не буде проти цих зусиль і дозволить іншим союзникам просуватися вперед», – заявив Столтенберг.

Зазначимо, Орбан системно проводить пропутінську політику, підтримуючи фашистський режим Росії. Він усіляко блокує будь-які санкції проти Москви, одночасно намагаючись заморозити допомогу Україні. Угорщина продовжує закуповувати російський газ у величезних об’ємах, має з нею контракт на будівництво росіянами АЕС, глава МЗС Сійярто постійно їздить на зустрічі в РФ…

Звинувачення Орбаном Заходу в намаганні перемогти Росію, яке він зробив в інтерв’ю HirTV 8 червня, — взагалі абсурдне, адже не країни Заходу розв’язали війну, а тому є коаліцією захисту, а не нападу.

Вся ця політика Орбана має своє пояснення — він такий самий диктатор, як Путін, просто з меншими можливостями. Тримає владу вже 14 років, максимально контролюючи в країні ЗМІ.

Нагадаємо, 8 червня в Угорщині десятки тисяч людей вийшли на протест проти Орбана. Його організував лідер нової опозиційної партії Петер Мадяр.