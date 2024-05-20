 

Стерненко звинуватив генерала Содоля у невиправданих втратах

  1. 20.05.2024
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Дещо несподівано авторитетний фронтовий волонтер і блогер Сергій Стернко (за даними бійців з передової вони досі отримують від нього більше дронів-камікадзе, ніж від держави) «наїхав» на командувача оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця Юрія Содоля.

О 10:45 у своєму Телеграм-каналі Сергій Стерненко фактично звинуватив генерала у невиправданих втратах особового складу: «…Це призначення — кадрова катастрофа. Гіршу кандидатуру, якій плювати на життя солдата, було складно уявити».

Раніше Юрій Содоль командував морською піхотою ЗСУ, яка показала себе досить ефективно під час контрнаступу навесні і влітку 2023-го, зокрема на Бердянському напрямку, де було звільнено десяток сіл.

Однак Сергій Стерненко про це не згадав: «Жоден бойовий морпіх про нього не скаже цензурного слова. В мережі маса прикладів, коли морську піхоту Содоль просто «зточував» — від трагедії із 37 бригадою морської піхоти до відправки на лівий берег Дніпра морпіхів без будь-якого забезпечення та захисту».

Волонтер звернув увагу на те, що така практика генерала суперечить офіційній позиції командування ЗСУ, начебто націленій на збереження особового складу:

«Дуже дивно бачити декларування державою цінності людського життя та призначати на таку високу посаду того, хто ставиться до особового складу у найгірших традиціях Жукова».

До речі, Юрій Содоль у Верховній Раді України під час обговорень необхідності посилення мобілізації одинадцятого квітня цього року заявив,  що головною проблемою Сил оборони є нестача солдатів, адже окупанти переважають за кількістю військових у сім-десять разів.

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