Стерненко звинуватив генерала Содоля у невиправданих втратах

Дещо несподівано авторитетний фронтовий волонтер і блогер Сергій Стернко (за даними бійців з передової вони досі отримують від нього більше дронів-камікадзе, ніж від держави) «наїхав» на командувача оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця Юрія Содоля.

О 10:45 у своєму Телеграм-каналі Сергій Стерненко фактично звинуватив генерала у невиправданих втратах особового складу: «…Це призначення — кадрова катастрофа. Гіршу кандидатуру, якій плювати на життя солдата, було складно уявити».

Раніше Юрій Содоль командував морською піхотою ЗСУ, яка показала себе досить ефективно під час контрнаступу навесні і влітку 2023-го, зокрема на Бердянському напрямку, де було звільнено десяток сіл.

Однак Сергій Стерненко про це не згадав: «Жоден бойовий морпіх про нього не скаже цензурного слова. В мережі маса прикладів, коли морську піхоту Содоль просто «зточував» — від трагедії із 37 бригадою морської піхоти до відправки на лівий берег Дніпра морпіхів без будь-якого забезпечення та захисту».

Волонтер звернув увагу на те, що така практика генерала суперечить офіційній позиції командування ЗСУ, начебто націленій на збереження особового складу:

«Дуже дивно бачити декларування державою цінності людського життя та призначати на таку високу посаду того, хто ставиться до особового складу у найгірших традиціях Жукова».

До речі, Юрій Содоль у Верховній Раді України під час обговорень необхідності посилення мобілізації одинадцятого квітня цього року заявив, що головною проблемою Сил оборони є нестача солдатів, адже окупанти переважають за кількістю військових у сім-десять разів.