Стало відомо, скільки «Реал» заплатив Кіліану Мбаппе

Ера домінування у світовому футболі Роналду і Мессі добігає кінця. Обидва генії фактично дограють — перший у Саудівській Аравії, другий — у США.

Їм на заміну прийшла також парочка неймовірно талановитих нападнників — Ерлінг Холанн з «Манчестер Сіті» і Кіліан Мбаппе.

Француз до вчорашнього дня представляв ПСЖ. З 3-го червня — він офіційно гравець мадридського «Реалу».

Сьогодні стала відома сума, яку королівський клуб викладе самому Мбаппе. Загалом це може бути 225 млн. євро. Про це пише The Telegraph.

Видання вказує, що підписний бонус француза склав космічні 150 млн євро. Очевидно, що таку суму клуб не може виплатити одним платежем.

Мадридський клуб зобов’язався виплатити всю гроші протягом наступних п’яти років, саме на стільки розрахований контракт футболіста. До цього треба додати саму зарплату форварда, яка складе ще по 15 млн євро щорічно (разом 75 млн.).

Втішати босів «Реалу» має те, що нічого не довелося платити ПСЖ, бо Мбаппе вже став вільним агентом.