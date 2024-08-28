Стали відомі підсумки засідання Ради Україна-НАТО

На екстреному Києвом засіданні Ради Україна-НАТО союзники засудили останні удари Росії по українській інфраструктурі і пообіцяли посилити підтримку України. Особливо, що стосується ППО.

Про це повідомила пресслужба Альянсу у середу, 28 серпня.

Зустріч відбулася на рівні послів. Міністр оборони України Рустем Умєров поінформував союзників за допомогою відеозв’язку про поточну ситуацію у сфері безпеки і пріоритетні потреби.

Генеральний секретар НАТО Столтенберг підкреслив необхідність більшої підтримки України для відбиття російських атак. За його словами українські військові «продовжують щодня перехоплювати російські ракети, рятуючи незліченну кількість життів».

«Але здатність України підтримувати свою оборону потребує збільшення постачань і більшої підтримки. Після останнього російського нападу союзники сьогодні підтвердили, що вони збільшують свою військову допомогу Україні. Ми маємо продовжувати надавати Україні обладнання та боєприпаси, необхідні їй для захисту від вторгнення Росії. Це життєво важливо для здатності України залишатися в бою», – заявив генсек.

У НАТО також зазначили, що під час засідання «союзники рішуче засудили невибіркові удари Росії і підтвердили свою прихильність подальшому зміцненню оборони України».

Нагадаємо, НАТО підготувало понад 500 тисяч військових до війни. Мова йде про найкомплексніші плани оборони з часів Холодної війни.

Щобільше, союзники домовилися посилити протиповітряну і протиракетну оборону. Зокрема важливим кроком є створення нової бази протиракетної оборони Aegis Ashore у Польщі.

«Ми є частиною найсильнішого альянсу у світі. І нам потрібно зробити його ще сильнішим», — пояснив голова Військового комітету альянсу адмірал Роб Бауер

Раніше ми писали, що країни Північноатлантичного альянсу реалізували свої плани у підготовці до швидкого розгортання сотень тисяч військових у стислі терміни.