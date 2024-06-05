Стали відомі основні претенденти на трансфер Луніна з «Реала»

Майбутнє Андрія Луніна у мадридському Реалі досі залишається у тумані. Воротар поки не ухвалив рішення про свій трансфер до іншої команди, проте і не домовився про нову угоду з чемпіонами Іспанії.

Тим часом враховуючи відмінно проведений попередній сезон, в якому відмінна гра українця фактично дозволила «королівському клубу» виграти в Ла Лізі та Лізі чемпіонів, за голкіпером вибудувалась черга з охочих його купити.

За інформацією Fichajes, на українця точно претендує англійський Манчестер Юнайтед, який незадоволений грою свого воротаря Андре Онани, німецька Баварія, яка бачить в ньому наступника легендарного Мануеля Ноєра, та севільський Бетіс. Останній клуб у цьому списку є великим аутсайдером, адже наврядчи зможе виплатити Реалу суму трансфера.

Своєю чергою авторитетне іспанське видання Relevo заявляє, що Лунін може залишитись у Мадриді, проте змінити команду.

Трансфер українця почав розглядати мадридський Атлетіко, а враховуючи те, що агентом українця є Жорже Мендеш, який добре співпрацює з «матрацниками», цей перехід є цілком можливим. У клубі хочуть, аби Лунін замінив воротаря-ветерана Яна Облака, який, ймовірно, влітку переїде до американської MLS.

Нагадаємо, Лунін відіграв у цьому сезоні за Реал 31 матч, пропустив 32 голи та 12 разів відіграв на нуль. Допоміг Реалу виграти чемпіонат і ЛЧ.

А потім одужав Тібо Куртуа і тренер Карло Анчелотті знову почав руйнувати кар’єру Андрія, як він це робив до травмування бельгійця. Спочатку Анчелотті поставив Куртуа на ворота із аутсайдерами Ла Ліги і той відіграв на нуль, а потім повернув Луніна у грі проти Вільярреалу, але виставив дублюючий склад. Більше того, в захисті вийшов Мелітао, який до цього був травмований. В результаті Луніну забили 4 голи, що дозволило тренеру остаточно усунути Андрія…

До речі, луганська Зоря заробить додаткові гроші на трансфері Андрія Луніна в Реал. Причому сума буде значною і складе понад третину від початкової ціни. Нагадаємо, український голкіпер переїхав із луганського клуба до Мадрида у 2018 році. Тоді «королівський клуб» заплатив за українця 8.5 мільйонів євро, окрім того в контракті були прописані додаткові бонуси.

Причому здобуття додаткової винагороди для луганців, до минулого сезону було з ознаками фантастики, утім сезон 2023/24 склався так, що Зоря таки отримає додатково і ще три мільйони за трансфер.

За інформацією Та ТоТаке, Реалу після суперсезону Луніна доведеться заплатити бонуси одразу по трьом пунктам угоди.

Один мільйон луганці додатково отримають за те, що Андрій відіграв понад 10 матчів за «галактікос».

Ще один мільйон Зоря отримає за чемпіонство у Ла Лізі, при цьому українець мав провести понад 50% матчів у Ла Лізі.

І ще один мільйон український клуб отримав за і ще одну умову, яка до цього була більше фантастичною. Реал виграв Лігу чемпіонів, при цьому українець зіграв більше ніж 50% матчів у цьому турнірі.