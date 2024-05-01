США запровадили новий пакет санкцій проти Росії

Міністерство фінансів США в середу, 1 травня, оголосило санкції проти майже 200 фізичних і юридичних осіб, які сприяють військово-промисловому комплексу Росії та допомагають їй ухилятись від уже чинних обмежень.

Про це повідомила пресслужба американського відомства.

Пакет санкцій спрямований на російську військово-промислову базу та її програми хімічної та біологічної зброї, а також на фізичних і юридичних осіб у третіх країнах, які допомагають РФ купувати компоненти для виробництва зброї або оборонної продукції

Мінфін США наклав санкції на майже 60 осіб з Азербайджану, Бельгії, Китаю, Росії, Словаччини, Туреччини та Об’єднаних Арабських Еміратів, які дозволяють РФ купувати необхідні технології та обладнання з-за кордону.

Понад 100 організацій в оновленому санкційному списку працюють або працювали в технологічному, оборонному, виробничому та транспортному секторах економіки Росії. Зокрема, до списку увійшла одна з найбільших російських авіакомпаній «Победа».

Обмеження також запроваджено проти низки заводів, зокрема автозаводу Урал, Брянського автомобільного заводу, Ярославського моторного заводу, Фрязинського заводу потужних транзисторів, Володимирського заводу прецизійних сплавів і заводу Протон.

Серед санкціонованих компаній — Сибантрацит, компанії з групи IBS і Група Астра. Крім того, до санкційних списків внесено понад 10 морських суден.

Інший блок американських санкцій спрямований проти основних російських імпортерів бавовняної целюлози, нітроцелюлози та ключових її компонентів, а також на двох постачальників цих товарів із Китаю.

Під нові американські санкції потрапили дві російські компанії, які беруть участь у будівництві газової інфраструктури в Росії — Нефтегазстрой та ВНИПИгаздобыча.

США також запровадили санкції проти понад 80 юридичних та фізичних осіб, які займаються ухиленням від санкцій проти Росії або пов’язані з програмами хімічної та біологічної зброї та оборонно-промисловою базою РФ.

Нагадаємо, Європейський Союз розпочав підготовку 14-го пакету санкцій, який має бути ухвалений навесні 2024 року. Про це 9 квітня повідомив сайт европейської комісії з посиланням на заяву віцепрезидента Європейської комісії Валдіса Домбровскіса.

«Ми розпочали підготовку 14-го пакету санкцій, який має бути ухвалений навесні. Він, ймовірно, включатиме широкий перелік обмежувальних заходів з сильним акцентом на боротьбу з обходом — наприклад, у морському секторі, оскільки Росія продовжує намагатися порушувати верхню межу цін на експорт нафти», — повідомив чиновник.

ЄС нині шукає спосіб зупинити обхід санкцій через західні дочірні компанії, що працюють у країнах за межами Європи.

«З погляду ЄС, материнські компанії ЄС, які зберігають вплив на бізнес-операції своїх закордонних дочірніх компаній, можуть нести відповідальність за операції, що здійснюються цими дочірніми компаніями», — додав Домбровскіс.

ЄС надалі чинитиме тиск на Росію і тих, хто підтримує її на полі бою, де б вони не знаходилися.

«Ми продовжимо переслідувати друзів Путіна. І ми продовжимо переслідувати тих, хто допомагає Росії обходити санкції або поповнювати її військовий арсенал», — резюмував посадовець.