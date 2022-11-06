США закликали Зеленського показати готовність до переговорів з РФ

Адміністрація президента США Джо Байдена неофіційно просить українську владу показати відкритість до переговорів з Російською Федерацією. Про це у суботу, 5 листопада, пише Washington Post із посиланням на власні джерела.

Вказується, що в такий спосіб планують забезпечити підтримку України з боку держав, які стикаються «з побоюваннями виборців щодо затягування війни в Україні на роки».

«Адміністрація Байдена приватно закликає українських лідерів показати відкритість до переговорів з Росією та переглянути публічну відмову брати участь у мирних переговорах, якщо президента Володимира Путіна не буде відсторонено від влади», — повідомляє видання.

При цьому офіційні особи США поділяють думку своїх українських колег про те, що президент РФ Володимир Путін серйозно не ставиться до переговорів.

Нагадаємо, 28 жовтня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба різко розкритикував заклики окремих конгресменів США до зміни політики адміністрації Джо Байдена щодо України та прямих переговорів із Росією.

«Наша позиція дуже чітка: ви, якщо вже починаєте такі речі говорити, якщо ви вважаєте себе такими крутими – незалежно від того, до якого політичного табору ви належите – ви не грайтеся в дипломатію, ви кажіть прямо: ми хочемо, щоб Росія перемогла, щоб ще більше жінок було зґвалтовано в Україні російськими солдатами, щоб ще більше масових могил із закатованими могилами з’явилося», – сказав міністр в інтерв’ю ТСН.

Він додав, що вести переговори з президентом Росії Владіміром Путіним у будь-якій формі нема сенсу, «тому що він налаштований виключно на війну».

«Усіх адвокатів цієї точки зору, незалежно від їхньої приналежності, просто запрошую в Україну. Хай приїдуть, ми їх відвеземо в Ізюм. Хай спустяться в розкопану могилу, з якої дістали закатованого росіянами українця, хай постоять там дві хвилини. Потім повертаються до себе в столицю і думають, яку позицію їм виголошувати», – сказав Кулеба.