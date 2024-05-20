США відреагували на запит видати ордер на арешт Нетаньяху

Державний секретар США Ентоні Блінкен розкритикував запит головного прокурора Міжнародного кримінального суду (МКС) Каріма Хана на ордер для арешту високопосадовців Ізраїлю та палестинського угруповання ХАМАС. Про це у понеділок, 20 травня, йдеться в заяві на сайті Державного департаменту.

Зокрема, Блінкен обурився, що головний прокурор МКС прирівняв Ізраїль до ХАМАСу. Він назвав це «соромом».

«ХАМАС є жорстокою терористичною організацією, яка вчинила найгіршу різанину євреїв з часів Голокосту і досі тримає в заручниках десятки невинних людей, зокрема американців», — пояснив Блінкен.

За його словами, Сполучені Штати раніше «чітко дали зрозуміти, що МКС не має юрисдикції в цьому питанні». Цього разу, як підкреслив Блінкен, головний прокурор МКС порушив принцип комплементарності, тобто не дав «ізраїльській правовій системі повну та своєчасну можливість» розглянути звинувачення.

«Попри те, що Ізраїль не був членом МКС, він був готовий співпрацювати з прокурором. Фактично сам прокурор мав відвідати Ізраїль уже наступного тижня, щоб обговорити розслідування та почути думку ізраїльського уряду», — сказав Блінкен.

У свою чергу, спікер Палати представників США Майк Джонсон у Twitter (X) написав, що Конгрес США може застосувати будь-які заходи, включно з санкціями, якщо Міжнародний кримінальний суд (МКС) схвалить видачу ордера на арешт прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху.

«Конгрес розглядає будь-які варіанти, включно із запровадженням санкцій, щоб покарати МКС і гарантувати, що його керівництво зіткнеться з наслідками своїх дій у разі, якщо вони схвалять це. Якщо дозволити МКС погрожувати керівництву Ізраїлю, то керівництво нашої країни стане наступним», — написав Джонсон.

За його словами, цей МКС «не має повноважень над Ізраїлем або США», а тому рішення його прокурора домагатися видачі ордера на арешт Нетаньяху «є нелегітимним і заслуговує на міжнародний осуд».

Плани Міжнародного кримінального суду (МКС) щодо видачі ордера на арешт прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху та міністра оборони Йоава Галанта є обурливими. Відповідні заяви оприлюднили президент Ізраїлю Іцхак Герцог і міністр закордонних справ країни Ісраель Кац.

«Заява прокурора в МКС є більш ніж обурливою та демонструє, наскільки міжнародна судова система перебуває під загрозою краху», – написав Герцог у мережі Х.

На йго думку, такий крок «заохочує терористів по всьому світу і порушує всі основні правила роботи суду відповідно до принципу взаємодоповнюваності та інших правових норм».

За словами Герцог, «лідери ХАМАСу – деспотичні диктатори, винні у масових вбивствах, масових згвалтуваннях та масових викраденнях чоловіків, жінок, дітей та немовлят». А будь-які спроби провести паралелі між терористами ХАМАС та демократично обраним урядом Ізраїлю, який виконує свій обов’язок щодо захисту своїх громадян у повній відповідності до принципів міжнародного права, «обурливі та не можуть бути прийняті ніким».

У свою чергу Ісраель Кац вважає, що Ісраель Кац «обурливе рішення прокурора МКС в Гаазі є нестримним лобовим нападом на жертв 7 жовтня і наших 128 заручників у секторі Газа».

«У той час як убивці і гвалтівники з ХАМАС скоїли злочини проти людяності щодо наших братів і сестер, прокурор ставить в один ряд прем’єра, міністра оборони Ізраїлю з мерзенними монстрами ХАМАС, подібними до нацистів. Це історичне безчестя, про яке пам’ятатимуть завжди», – зазначив він.

Кац проінструктував службовців МЗС розгорнути оперативний штаб, що має перешкодити втілити це рішення в життя.

Раніше у понеділок стало відомо, що прокурор МКС Карім Хан попросив палату попереднього провадження видати ордери на арешт прем’єр-міністра та міністра оборони Ізраїлю, а також трьох лідерів ХАМАС за звинуваченнями у воєнних злочинах.

Нагадаємо, 7 жовтня 2023 року бойовики ХАМАС напали на Ізраїль і вбили приблизно 1400 осіб, ще кілька сотень взяли у заручники. У відповідь Армія оборони Ізраїлю розпочала військову операцію проти ХАМАС. У секторі Гази кількість загиблих перевищила 35 тисяч осіб.