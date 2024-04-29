США придбали у Казахстану понад 80 військових літаків

США придбали через офшорних посередників на аукціоні 81 літак з 117 одиниць, які уряд Казахстану виставив на продаж у жовтні 2023 року. Про це напередодні повідомило видання Kyivpost.

Вказано, що в останні роки Казахстан поступово замінює свій застарілий парк бойових літаків радянського виробництва на більш сучасніші версії.

Саме тому в жовтні уряд Казахстану виставив 117 літаків радянських часів на аукціоні для продажу:

перехоплювачі МіГ-31

винищувачі-бомбардувальники МіГ-27

винищувачі МіГ-29

бомбардувальники Су-24.

США начебто придбали 81 літак МіГ-27, МіГ-29 і Су-24, які були вироблені у 1970-х і 1980-х років за 1 млрд тенге (приблизно 1,5 млн доларів).

Зазначалося, що ці літаки перебувають у непридатному для використання стані, а їх модернізація вважається економічно недоречною, вони також принесли б мало користі у ролі джерела запасних частин.

«Причина закупівлі не була оголошена, але зросли припущення, що, оскільки всі типи літаків перебувають на озброєнні України, їх, ймовірно, зрештою буде передано до Києва. Передбачається, що ЗСУ розберуть їх на запчастини або навіть використають застарілі планери як приманки на аеродромах», – пише видання.

У свою чергу казахстанське державне підприємство, яке займається імпортом й експортом озброєння і військової техніки, заперечило повідомлення про продаж списаних військових літаків для потреб Збройних сил України.

Стверджується, що торги з реалізації авіаційної техніки з умовою обов’язкової ліквідації провели «у суворій відповідності до вимог чинного законодавства» серед юридичних осіб Казахстану, які мають відповідні ліцензії.

«Іноземні компанії до торгів не допускалися», – йдеться у заяві Казспецекспорту.

Згідно з повідомленням, відповідно до договорів, всі літаки, вузли і агрегати до них будуть утилізовані «на території балансоутримувачів методами, що виключають відновлення в початковий стан». Вони вивозитимуться «тільки у вигляді брухту кольорових металів».

Раніше президент Казахстану Касим-ЖомартТокаєв заявив, що його країна буде дотримуватись усіх санкцій Заходу проти Росії. При цьому він висловився за якнайскоріший початок мирних переговорів між Україною і Росією для пошуку взаємоприйнятного врегулювання «конфлікту».

Нагадаємо, в березні минулого року Словаччина схвалила передачу 13 винищувачів МіГ-29, а також зенітно-ракетних комплексів Куб для потреб України.

Окрім Словаччини, допомогла Україні літаками Польща. 16 березня 2023 року президент Анджей Дуда на прес-конференції оголосив, що найближчими днями Польща передасть Україні винищувачі МіГ-29. Йшлося про чотири літаки.

«Можна з упевненістю сказати, що зараз ми буквально відправляємо ці МІГи в Україну. У нас на сьогодні ще є десяток таких МІГів. Це МІГи, які ми отримали на початку 1990-х років», – зазначив тоді польський лідер.