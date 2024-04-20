США планують відправити у Київ військових радників

У США розглядають можливість відправлення додаткових військових радників до посольства у Києві, що є доказом американської прихильності Україні.

Про це у суботу, 20 квітня, повідомило видання Politico з посиланням на заяву Пентагону.

За словами спікера Пентагону Патріка Райдера, радники не виконуватимуть бойової ролі, а консультуватимуть і підтримуватимуть український уряд та збройні сили.

«Протягом усього цього конфлікту Міністерство оборони переглядало та коригувало присутність США в Україні у міру зміни умов безпеки. Наразі ми розглядаємо можливість надсилання кількох додаткових радників для посилення Управління оборонної співпраці (ODC) при посольстві», — сказав Райдер у заяві виданню.

Райдер додав, що Управління виконує різні консультативні та допоміжні місії, які є небойовими.

«В Управлінні оборонної співпраці працюють виключно співробітники Міністерства оборони, вона вбудована в посольство США, підкоряючись начальнику місії, як і решта посольства», — заявив Райдер.

При цьому кількість персоналу в ODC не розкривається з міркувань безпеки.

Тим часом анонімні джерела повідомили Politico, що завдання Управління — спостереження за озброєнням, яке відправляє США Україні.

«Додаткові військові підтримуватимуть зусилля щодо матеріально-технічного забезпечення та нагляду за зброєю, яку США відправляють Україні. Новий контингент також допоможе українським військовим з обслуговуванням озброєння», — повідомили джерела.

Два американські чиновники заявили, що ODC буде забезпечувати безпеку посольства. Їхня кількість може досягати 60.

Нагадаємо, у суботу Палата представників Конгресу США прийняла законопроєкт про надання майже $61 млрд допомоги Україні. Більша частина цієї суми піде на військову підтримку.

Раніше ЗМІ повідомили, що Пентагон вже готує зброю до відправки в Україну. Деяка техніка може потрапити на поле бою за лічені дні.