США перекинули другий авіаносець на Близький Схід

Авіаносна ударна група Військово-морських сил США на чолі з авіаносцем USS Abraham Lincoln прибула на Близький Схід. Про це повідомило Центральне командування Збройних сил США (CENTCOM) у соцмережі Х у четвер, 22 серпня.

Вказано, що авіаносець, який є флагманом 3-ї авіаносної ударної групи, супроводжується ескадрою есмінців (DESRON 21) та авіакрилом (CVW 9).

«Авіаносець ВМС США Abraham Lincoln (CVN 72), оснащений винищувачами F-35C і F/A-18 Block III, увійшов до зони відповідальності Центрального командування США (USCENTCOM)», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на тлі ескалації напруги на Близькому Сході глава Пентагону Остін наказав направити у регіон атомний підводний човен USS Georgia, а авіаносній ударній групі USS Abraham Lincoln – швидше прямувати до цього району.

Зараз на Близькому Сході перебувають два американські авіаносці. Раніше у регіон передислокували групу на чолі з авіаносцем Theodore Roosevelt (CVN-71).

Тим часом Армія оборони Ізраїлю (ЦАГАЛ) завдала в ніч на четвер, 22 серпня, масштабних авіаударів по об’єктах угруповання Хезболла у десяти районах південного Лівану. Про це повідомляє ізраїльське видання Times of Israel із посиланням на заяву ЦАХАЛ.

Ізраїльські військові зазначили, що винищувачі завдали ударів по складах зброї, будівлях, які використовували члени Хезболли, і ракетній установці у десяти різних районах на півдні Лівану.

Інформації про можливих постраждалих внаслідок атаки нині нема.

Масштабні удари ЦАХАЛ стали відповіддю на вчорашню атаку угруповання по північному місту Кацрін, під час якої Хезболла випустила 50 ракет.

Як відомо, Хезболла 6 серпня завдала удару двома безпілотниками по північній частині Ізраїлю, внаслідок чого постраждали шестеро людей.