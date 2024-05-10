США передадуть Україні нові партії ракет і бронетехніки

США виділять Україні новий пакет військової допомоги на загальну суму 400 млн доларів. Про це повідомило Politico у п’ятницю, 10 травня.

Інформацію щодо пакету військової допомоги розкрили двоє американських чиновників. Згідно з даними видання, він включатиме озброєння, яке вже є на складах США: ракети Patriot; зенітні ракети Stringer; бойові машини Bradley; броньовані військові автомобілі MRAP; протитанкові комплекси Javelin; інші боприпаси.

Як відомо, 20 квітня Палата представників Конгресу США прийняла законопроєкт про надання майже 61 млрд доларів допомоги Україні. Більша частина цієї величезної суми піде на військову підтримку. Вже за декілька днів американці оголосили про перший пакет допомоги вартістю один млрд. доларів.

Він включав транспортні засоби, боєприпаси протиповітряної оборони Stinger, додаткові боєприпаси для HIMARS, артилерійські боєприпаси калібру 155 мм, протитанкові боєприпаси TOW і Javelin та іншу зброю, яку можна негайно використовувати на полі бою. Частина з цього вже в Україні, частина буде доставлена протягом місяця-двох.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Британії Ріші Сунак 23 квітня у Польщі оголосив про збільшення військової підтримки Україні на 500 млн фунтів стерлінгів (617 млн доларів). Таким чином у цьому фінансовому році військова допомога Британії для України становитиме три мільярди фунтів стерлінгів. На сайті уряду Британії назвали це найбільшим в історії пакетом обладнання з Великої Британії.