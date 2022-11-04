США нададуть Україні новий пакет зброї

Найближчим часом Україна очікує на черговий пакет військової допомоги від США. Про це в ефірі телемарафону заявив міністр оборони Олексій Резніков.

«Я думаю, ми сьогодні з вами почуємо, як Америка прокинеться. Очікується проголошення нового чергового пакету допомоги Україні від США, — зазначив він. — Там ми почуємо приємні новини. Я їх уже знаю, але зачекаємо на офіційне оголошення».

Нагадаємо, днями представник Пентагону заявив на брифінгу, що Сполучені Штати вже надали Україні 1400 «Стінгерів», тобто систем ППО малої дальності, і наші союзники та партнери також надали значну кількість ЗРК малої дальності. США також зобов’язались (надати) 8 систем NASAMS та пов’язані з ними боєприпаси, і дві з них будуть в Україні в найближчому майбутньому, а ще шість будуть надані пізніше.

NASAMS інтегрується в загальну систему протиповітряної оборони та отримує дані від усіх інших радіолокаційних станцій та інших засобів огляду повітряного простору.