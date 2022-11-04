 

США нададуть Україні новий пакет зброї

  1. 04.11.2022
  2. Рубрика:

Найближчим часом Україна очікує на черговий пакет військової допомоги від США. Про це в ефірі телемарафону заявив міністр оборони Олексій Резніков.

«Я думаю, ми сьогодні з вами почуємо, як Америка прокинеться. Очікується проголошення нового чергового пакету допомоги Україні від США, — зазначив він. — Там ми почуємо приємні новини. Я їх уже знаю, але зачекаємо на офіційне оголошення».

Нагадаємо, днями представник Пентагону заявив на брифінгу, що Сполучені Штати вже надали Україні 1400 «Стінгерів», тобто систем ППО малої дальності, і наші союзники та партнери також надали значну кількість ЗРК малої дальності. США також зобов’язались (надати) 8 систем NASAMS та пов’язані з ними боєприпаси, і дві з них будуть в Україні в найближчому майбутньому, а ще шість будуть надані пізніше.

NASAMS інтегрується в загальну систему протиповітряної оборони та отримує дані від усіх інших радіолокаційних станцій та інших засобів огляду повітряного простору.

Подпишитесь на новости
 
redtram
РедТрэм Обменный

Коментарі (0)

Video >>

Интернет взорвало видео, как Песков матом переводит высказывание Лаврова

31.12.2016 - 17:57
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков показал, что ничто человеческое ему не чуждо. Спокойно так в эфире НТВ он матюгнулся, а за кадром «зрители в студии» вторя ведущему взорвались заливным одобрительным смехом. ...
читать

«Шахтер» победил земляков из «Олимпика»: видео голов

19.08.2017
Донецкий «Шахтер» добыл пятую победу ...
читать

Появилось видео запуска новой баллистической ракеты КНДР

15.05.2017
Появилось видео запуска северокорейской ракеты Hwasong-12 ...
читать

Появилось видео, как полицейская стреляет в ресторане Киева по пивной банке

06.09.2016
«Киев Оперативный» на своей странице ...
читать