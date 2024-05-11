США і Німеччина збільшують військову допомогу Україні

Сполучені Штати Америки оперативно схвалили продаж Німеччині трьох реактивних систем залпового вогню типу HIMARS, які Берлін має намір швидко передати Україні.

На такий крок, зі слів державного секретаря США Ентоні Блінкена, Вашингтонн пішов через надзвичайну ситуацію на фронті в Україні. Причому, РСЗВ надійдуть безпосередньо зі складів американської армії…

А радник Білого дому Джон Кірбі оприлюднив цілий звіт, щоб показати, як швидко Пентагон передає озброєння і боєприпаси Збройним силам України: «Міністерство оборони буквально перевертає небо і землю, щоби зробити це якомога швидше».

Попри це: «Деяким озброєнням знадобиться більше часу, щоби дійти до України». А оголошений Джозефом Байденом новий потужний пакет прибуватиме в Україну тижнями.

Тривала пауза у постачанні, спричинена трампістами, викликала сильне виснаження ЗСУ, яке просто неможливо відновити оперативно. Особливо, що стосується живої сили…

Як написав у сьогоднішньому зведенні авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і військовий експерт «DeepState»:

«Тенденцію 2023-го року поки не можуть зупинити наявні рішення керівництва. Станом на зараз вже не стоїть питання звільнити території, а стоїть питання як зупинити цю кляту машину з безлімітними виродками, які йдуть на смерть, як на свято».

Розуміє це і Путін, який хоче урвати побільше територій України будь-якою ціною, доки його орки здатні вести «м’ясні» штурми. На думку багатьох експертів, зупинити їх вдасться лише ближче до кінця року.

В підсумку можна згадати два прислів’я. «Дорога ложка до обіду» — підігравання трампістів у Конгресі Путіну може вартувати Трампу нового президентства, адже команда Байдена по-максимуму розкручує цю тему, а американці не байдужі до України. Ну і «краще пізно, ніж ніколи»…