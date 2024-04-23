США готують перший пакет зброї для України на $1 млрд

США готують значнийпакет військової допомоги для України. Його вартість складе 1 млрд доларів, повідомило сьогодні Reuters. Агенство отримало інформацію від двох американських чиновників.

«Пакет допомоги включає транспортні засоби, боєприпаси протиповітряної оборони Stinger, додаткові боєприпаси для HIMARS, артилерійські боєприпаси калібру 155 мм, протитанкові боєприпаси TOW і Javelin та іншу зброю, яку можна негайно використовувати на полі бою», – йдеться у повідомленні.

У свою чергу видання Politico уточнює, що ЗСУ отримають БМП Bradley, бронетранспортери M113, Humvee, а також ракети.

Раніше у вівторок ЗМІ повідомили, що більшість зброї з пакету допомоги США – вже на складах у Німеччини й Польщі. Це дасть змогу оперативно доставити її на фронт в Україні.

Як відомо, 20 квітня Палата представників Конгресу США прийняла законопроєкт про надання майже 61 млрд доларів допомоги Україні. Більша частина цієї величезної суми піде на військову підтримку.

Прем’єр-міністр Ріші Сунак сьогодні у Польщі оголосив про збільшення військової підтримки Україні на 500 млн фунтів стерлінгів (617 млн доларів).

Нагадаємо, що нещодавно про додаткову військову допомогу оголосили Німеччина, Швеція і Нідерланди.