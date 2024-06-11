Адміністрація президента США Джо Байдена дозволить українському військовому підрозділу Азов використовувати американську зброю. Про це заявили у Держдепартаменті США, знявши заборону, введену кілька років тому, пише The Washington Post.

Зазначається, що рішення було ухвалено після того, як Держдепартамент перевірив бригаду Азов, колишнє ополчення, яке зараз входить до складу Національної гвардії України.

Представник Держдепартаменту відмовився повідомити, коли заборону було знято і чи надійшла вже американська зброя до бійців Азова.

Видання наголошує, що скасування заборони було головним пріоритетом для українських чиновників, які наполягали, що бригада могла б бути більш ефективною під час оборони Азовсталі у 2022 році, якби в неї був доступ до американського озброєння. Членам бригади також було заборонено відвідувати навчання, організовані американськими військовими.

Останні два місяці Азов вийшов з питанням відсутності в нього західної зброї у медіапростір. З’явилися звернення і публікації цього ефективного військового підрозділу щодо відсутності реальних причин для заборони. Було в подробицях доведено, що рішення про таке приймалося на підставі сфабрикованої Росією брехні.

Крім того, на сайті президента з’явилася петиція з ініціативою вимагати у США зняття заборони на зброю для Азова.

Як бачимо, влада й сама працювала над вирішенням цього питання…

Нагадаємо, Байден заявив, що США та їхні союзники продовжуватимуть допомагати Україні у боротьбі з агресією Росії, інакше країна буде поневолена, а Європа опиниться під загрозою.