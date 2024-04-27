 

Спецпризначенці СБУ підбили 25 танків окупантів

  1. 27.04.2024
  2. Рубрика:

Бійці Центру спеціального призначення Служби безпеки України за два останні тижні знищили або пошкодили 25 танків російських окупантів (дві з половиною танкові роти).

Крім того, знищено 69 бойових броньованих машин, 59 артилерійських систем, 13 систем протиповітряної оборони, 251 машину, 119 позицій та укріплень, 6 складів з боєприпасами. При цьому були ліквідовані та поранені 458 інтервентів.

Про це на своїх медіаресурсах сьогодні повідомила пресслужба СБУ, оприлюднивши відповідне відео, змонтоване з кадрів, відзнятих як дронами-камікадзе (саме вони нищили ворожу техніку), так і контрольними безпілотими літальними апаратами.

Звісно, ролик включає в себе меншу частину вищезазначених бойових епізодів.

Подпишитесь на новости
 

Коментарі (0)

Video >>

Появилось видео нападения фанов «Бастии» на футболистов «Лиона»

17.04.2017 - 00:38
Какой-то черный нефарт для французского «Лиона». На этой неделе, напомним, был прерван поединок 1/4 финала Лиги Европы из-за поведения фанатов «Бешикташа». В воскресенье нечто подобное случилось в игре 33-го тура Лиги 1 ...
читать

В Раде опять скандал из-за языка: видео

14.03.2017
Оппоблоковец Александр Вилкул либо не ...
читать

Разрушительный торнадо в США не утихает (видео)

27.12.2015
Над американским континентом продолжает бушевать ...
читать

Bugatti создала велосипед стоимостью 39 тысяч долларов: видео

25.03.2017
Компания Bugatti создала при участии ...
читать