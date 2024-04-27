Спецпризначенці СБУ підбили 25 танків окупантів

Бійці Центру спеціального призначення Служби безпеки України за два останні тижні знищили або пошкодили 25 танків російських окупантів (дві з половиною танкові роти).

Крім того, знищено 69 бойових броньованих машин, 59 артилерійських систем, 13 систем протиповітряної оборони, 251 машину, 119 позицій та укріплень, 6 складів з боєприпасами. При цьому були ліквідовані та поранені 458 інтервентів.

Про це на своїх медіаресурсах сьогодні повідомила пресслужба СБУ, оприлюднивши відповідне відео, змонтоване з кадрів, відзнятих як дронами-камікадзе (саме вони нищили ворожу техніку), так і контрольними безпілотими літальними апаратами.

Звісно, ролик включає в себе меншу частину вищезазначених бойових епізодів.