Спецназівці знищили три російські БМП

Бійці Центру спеціальних операцій «А» Служби безпеки України на Харківському напрямку знищили три бойові машини піхоти російських окупантів вогнем зі 120-міліметрового міномету.

Про це повідомила пресслужба СБУ, оприлюднивши на своїй сторінці в соціальній мережі «Фейсбук» відповідне відео.

Ролик знято безпілотним літальним апаратом, оператори якого, очевидно, знайшли цілі, скоригували вогонь по ним, та зафіксували результат. Взагалі в кадрі присутні чотири ворожі БМП, але три з них чомусь стояли дуже близько одна до одної і саме вони стали мішенями.

Показано лише два прильоти (вибухи), і вже другий влучив в середню БМП. Ми не знаємо, скільки всього було пострілів, але якщо раптом справді тільки два, то це фантастична точність.

І ще краща результативність: середня БМП запалала, почав детонувати її боєкомплект, від чого загорілась й машина праворуч. БМП лівіше на горить, але вона стояла досить близько, щоб бути впевненим, що й вона постраждала від вибухів сусідки.