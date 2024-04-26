Спаринг-партнер Усика і Ф’юрі зробив прогноз на їх бій

Тайсон Ф’юрі фаворит у бою за звання абсолютного чемпіона світу з боксу. Так вважає Джордан Томпсон, який раніше був спаринг-партнером в обох боксерів.

За його словами обидва суперники добре рухаються і мають значний IQ, утім у британця буде перевага у майбутньому протистоянні.

«Рухатися так, як Ф’юрі, — його реакція, швидкість рук при таких розмірах, швидкість ніг — усе це не має собі рівних. Ось чому люди говорять про нього та Усика — у них багато спільного. Їхній ринговий IQ — вони дуже розумні, дуже спокійні, дуже врівноважені, їхня робота ніг, вони насамперед б’ють і не пропускають.

Ф’юрі може змусити вас робити те, що він хоче — це дуже незвично. У всього є свій метод, і знову ж таки — він дуже, дуже добре адаптується.

З Усиком ми завжди бачили, що він феноменальний тактик і технічний боксер. Але з Ф’юрі, що б перед ним не поставили, він пристосується до цього і придумає що-небудь, щоб досягти перемоги», — цитує Томпсона talkSPORT.

Нагадаємо, бій Усика проти Ф’юрі відбудеться 18 травня в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді.

Сам Тайсон Ф’юрі вже другий місяць заявляє про впевненність, що стане абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі.

За словами британського боксера, він поважає чемпіона WBA, WBO та IBF, однак впевнений у своїх силах і своїй перемозі.

«Бачив, журналісти писали, що для нас цей бій буде чимось дуже особистим. Ні, нічого особистого, виключно бізнес для обох боксерів. Я не ненавиджу його, він не ненавидить мене. Він чоловік, який вірить у Бога, поважаю його.

Як боксер він був абсолютом у важкій вазі, має кілька поясів у надважкій. Всі повинні враховувати та поважати ці досягнення. Хороший боксер, тяжкий виклик для мене. Але я дуже впевнений у власних силах. І не треба казати, що він лайно лише через поразку в бою зі мною.

Коли я переміг Кличка, Вайлдера — всі казали, що вони лайно. Будь ласка, не кажіть, що Усик — лайно, коли переможу його. Тому що він не лайно, він — абсолют у важкій вазі, об’єднаний чемпіон у надважкій», — сказав Ф’юрі.