Соратник Орбана розкритикував РФ та позицію Будапешта щодо війни в Україні

Не всі в Угорщині підтримують проросійську політику власного уряду. Навіть у владі є люди, які чітко розтавляють акценти…

Росія розглядає Північноатлантичний альянс як загрозу, вона хоче взяти під контроль членів НАТО. Про це на конференції угорського атлантичного товариства заявив голова комітету парламенту Угорщини в закордонних справах Жолт Немет, повідомляє Válasz Online.

Він відомий як близький соратник прем’єр-міністра країни Віктора Орбана.

За словами Немета, якби Угорщина не була членом НАТО, то можливо вона б разом з Україною була змушена захищатися від агресії Росії.

«Що б не говорили шановні пропагандисти президента Путіна, НАТО не є антиросійською організацією, вона ніколи не планувала нападати на Росію і не планує робити це тепер», — зазначив посадовець.

Альянс здатний захистити своїх членів від російського нападу наголосив він і додав, що Росія розглядає цей як загрозу, що є доказом того, що вона хоче здійснювати контроль над членами НАТО.

«Мета росіян — підірвати суверенітет Угорщини. Вони не обов’язково хочуть вторгнутися до нас, а скоріше диктувати, що нам слід і не слід робити, з ким нам слід вступати в союз, яку зброю нам слід мати, що ми повинні представляти на міжнародних форумах. І саме НАТО забезпечує Угорщині захист від подібних амбіцій» — наголосив Немет.

Соратник Орбана розкритикував позицію частини представників уряду Угорщини (зокрема й самого прем’єра), що війна в Україні нібито «почалася через НАТО».