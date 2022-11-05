Снайпери ЗСУ знищили шість окупантів
За перші вісімнадцять годин п’ятого листопада ракетно-артилерійські підрозділи сил оборони влучили в дев’ять місць концентрації особового складу, озброєння і військової техніки російських окупантів та їх склад боєприпасів. А наша авіація нанесла удари ще по трьом об’єктам загарбників.
Про це в вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України, оприлюдненому на офіційній сторінці в соціальній мережі «Фейсбук», серед іншого, повідомив його речник Олександр Штупун.
Але втрати ворогу завдають не лише HIMARS. Так, Телеграм-канал «Диванно-штурмовая бригада ✙» показав короткий і динамічний монтований відеоролик роботи снайперської пари наших захисників – ми нарахували шість влучних пострілів. Кадри зняті через тепловізорні приціли снайперських гвинтівок.
Работают снайперы https://t.co/CHOeAlxXIb #всу #RussianUkrainianWar pic.twitter.com/d7qEozBDKt
— Necro Mancer (@666_mancer) November 5, 2022
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