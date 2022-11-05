Снайпери ЗСУ знищили шість окупантів

За перші вісімнадцять годин п’ятого листопада ракетно-артилерійські підрозділи сил оборони влучили в дев’ять місць концентрації особового складу, озброєння і військової техніки російських окупантів та їх склад боєприпасів. А наша авіація нанесла удари ще по трьом об’єктам загарбників.

Про це в вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України, оприлюдненому на офіційній сторінці в соціальній мережі «Фейсбук», серед іншого, повідомив його речник Олександр Штупун.

Але втрати ворогу завдають не лише HIMARS. Так, Телеграм-канал «Диванно-штурмовая бригада ✙» показав короткий і динамічний монтований відеоролик роботи снайперської пари наших захисників – ми нарахували шість влучних пострілів. Кадри зняті через тепловізорні приціли снайперських гвинтівок.