Снайпери ЗСУ знищили групу російських окупантів

Снайпери третього окремого полку спеціального призначення Сил спеціальних операцій ЗСУ імені князя Святослава Хороброго вночі на одній з ділянок фронту на Донецькому напрямку знищили чотирьох російських окупантів.

Про це служба зв’язків з громадськістю повідомила на офіційній сторінці у соціальній мережі «Фейсбук», оприлюднивши відповідне відео, змонтоване з кадрів, відзнятих через тепловізорні приціли снайперських гвинтівок.

У свою чергу, Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що минулої доби ворог втратив 1320 чоловік (вірогідно, ліквідованими та пораненими), а з початку широкомасштабної агресії (за період з 24 лютого 2022 року по 29 квітня 2024-го) вже 467470.