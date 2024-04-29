Снайпери ЗСУ знищили групу російських окупантів
Снайпери третього окремого полку спеціального призначення Сил спеціальних операцій ЗСУ імені князя Святослава Хороброго вночі на одній з ділянок фронту на Донецькому напрямку знищили чотирьох російських окупантів.
Про це служба зв’язків з громадськістю повідомила на офіційній сторінці у соціальній мережі «Фейсбук», оприлюднивши відповідне відео, змонтоване з кадрів, відзнятих через тепловізорні приціли снайперських гвинтівок.
У свою чергу, Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що минулої доби ворог втратив 1320 чоловік (вірогідно, ліквідованими та пораненими), а з початку широкомасштабної агресії (за період з 24 лютого 2022 року по 29 квітня 2024-го) вже 467470.
Донецкое направление, работают снайперы ССОhttps://t.co/zJTBwowBtF #RussianUkrainianWar pic.twitter.com/pXmmqK3cYC
— Necro Mancer (@666_mancer) April 29, 2024
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