Скандальна історії зі «швидкою їздою» судді: патрульному, який виявив порушення, дали умовний термін

Неподалік Тернополя у березні 2023 року за перевищення швидкості патрульні запинили Mercedes-Benz. За кермом автівки перебував суддя Тульчинського суду Вінницької області Сергій Ковганич. Він їхав зі швидкістю 110 км/год при дозволених 50 км/год. Через рік гучна історія із зупинкою дійшла до певного фіналу. «Виявилось», що суддя нічого не порушував, а от правоохоронця покарали умовним терміном за перевищення повноважень.

Як нагадує Центр Протидії Корупції, коли легковик зупинили, то Ковганич намагався використати свій статус судді, вочевидь, щоб уникнути покарання, погрожував поліцейським, після чого втік з місця оформлення правопорушення, наїхавши на ногу патрульному.

Патрульні наздогнали суддю, зупинили, одягнули кайданки і доставили до поліцейського відділку. За це одного з патрульних звільнили і рішенням суду покарали умовним терміном за перевищення повноважень.

Патрульна поліція поскаржилась на дії судді до ВРП. Член ВРП Роман Маселко, який був доповідачем у цій справі, склав висновок про необхідність звільнення судді, який своєю поведінкою підриває авторитет правосуддя.

Втім, це рішення відхилили. Член ВРП Сергій Бурлаков (ліворуч) запропонував закрити провадження, бо не побачив в діях судді якихось порушень.

Його підтримав інший член ВРП Віталій Саліхов (праворуч). Зрештою Бурлаков і Саліхов протягнули рішення про закриття справи, мовляв, суддя нічого не порушив. Більше того, вони не дозволили поліції оскаржити це рішення.

«Питань до Бурлакова і Саліхова було чимало і раніше. Бурлаков – це той, хто затягує розгляд дисциплінарної справи щодо обвинуваченого у корупції судді Князєва. Водночас Саліхов затягує розгляд справи про звільнення судді Тандира, який збив насмерть нацгвардійця.

Тепер Бурлаков і Саліхов відмазали суддю Ковганича. Який може і надалі перевищувати швидкість, бо буде впевнений, що все зійде з рук», – вказують у ЦПК.

В сухому залишку: поліцейський, який зупинив Ковганича, звільнений і отримав умовний термін, а сам суддя, який перевищив швидкість і втік від патрульних, вийшов сухим з води.

У Центрі протидії корупції нагадують, що суддя отримує за наш з вами рахунок понад 1,2 млн грн на рік.

Додамо, що патрульний «підставився», бо судді дійсно мають недоторканність, але й ВРП мала всі підстави і повноваження для покарання свого колеги…