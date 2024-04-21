 

Скандальна історії зі «швидкою їздою» судді: патрульному, який виявив порушення, дали умовний термін

  1. 21.04.2024
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Неподалік Тернополя у березні 2023 року за перевищення швидкості патрульні запинили Mercedes-Benz. За кермом автівки перебував суддя Тульчинського суду Вінницької області Сергій Ковганич. Він їхав зі швидкістю 110 км/год при дозволених 50 км/год. Через рік гучна історія із зупинкою дійшла до певного фіналу. «Виявилось», що суддя нічого не порушував, а от правоохоронця покарали умовним терміном за перевищення повноважень.

Як нагадує Центр Протидії Корупціїколи легковик зупинили, то Ковганич намагався використати свій статус судді, вочевидь, щоб уникнути покарання, погрожував поліцейським, після чого втік з місця оформлення правопорушення, наїхавши на ногу патрульному.

Патрульні наздогнали суддю, зупинили, одягнули кайданки і доставили до поліцейського відділку. За це одного з патрульних звільнили і рішенням суду покарали умовним терміном за перевищення повноважень.

Патрульна поліція поскаржилась на дії судді до ВРП. Член ВРП Роман Маселко, який був доповідачем у цій справі, склав висновок про необхідність звільнення судді, який своєю поведінкою підриває авторитет правосуддя.

Втім, це рішення відхилили. Член ВРП Сергій Бурлаков (ліворуч) запропонував закрити провадження, бо не побачив в діях судді якихось порушень.

Його підтримав інший член ВРП Віталій Саліхов (праворуч). Зрештою Бурлаков і Саліхов протягнули рішення про закриття справи, мовляв, суддя нічого не порушив. Більше того, вони не дозволили поліції оскаржити це рішення.

«Питань до Бурлакова і Саліхова було чимало і раніше. Бурлаков – це той, хто затягує розгляд дисциплінарної справи щодо обвинуваченого у корупції судді Князєва. Водночас Саліхов затягує розгляд справи про звільнення судді Тандира, який збив насмерть нацгвардійця.

Тепер Бурлаков і Саліхов відмазали суддю Ковганича. Який може і надалі перевищувати швидкість, бо буде впевнений, що все зійде з рук», – вказують у ЦПК.

В сухому залишку: поліцейський, який зупинив Ковганича, звільнений і отримав умовний термін, а сам суддя, який перевищив швидкість і втік від патрульних, вийшов сухим з води.

У Центрі протидії корупції нагадують, що суддя отримує за наш з вами рахунок понад 1,2 млн грн на рік.

Додамо, що патрульний «підставився», бо судді дійсно мають недоторканність, але й ВРП мала всі підстави і повноваження для покарання свого колеги…

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