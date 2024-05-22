Скандал на Закарпатті: президент федерації носить одяг з написом «Росія» 

Журналіст і блогер Віталій Глагола опублікував відео, де президент Федерації легкої атлетики Закарпатської області Олег Коноваленко тренується у формі з написом «Росія» та говорить про відокремлення Закарпаття від України.

Зазначимо, що ФЛАУ у відповідь опублікувала офіційну заяву, в якій звернулася до правоохоронних органів, щоб ті з’ясували всі обставини й дали правову оцінку таким діям, а також наголосила, що федерація вивчить подробиці ситуації та підготує оперативний розгляд питання.

Окрім цього, Федерація легкої атлетики України пообіцяла зробити усе можливе, щоб самим з’ясувати всі обставини та винести відповідне рішення в рамках їхніх повноважень.

Коноваленко не міг не усвідомлювати, що носіння кофти з написом «Росія» є пропагандою і підтримкою агресора. І це на тлі того, що на війні гинуть в тому числі спортсмени.

До речі, маємо чергову сумну новину. Колишній легкоатлет Олег Мельничук, який доєднався до лав ЗСУ після повномасштабного вторгнення, загинув на війні. Про це повідомляє Федерація легкої атлетики України. Зазначається, що це сталося у ніч на 22 травня.