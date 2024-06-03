Ситника звільнили з посади заступника голови НАЗК

Заступник голови Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Артем Ситник залишив свою посаду. Про це відомство повідомило 3 червня.

У НАЗК нагадали, що Ситника було призначено на цю посаду 12 травня 2022 року. У відомстві він відповідав за:

координацію взаємодії з правоохоронними органами й органами прокуратури, а також забезпечення розгляду обґрунтованих висновків про злочини, виявлення активів осіб, причетних до військової агресії проти України;

фінансовий контроль, проведення перевірок, моніторингу способу життя та перевірку дотримання вимог законодавства, у тому ж числі у сфері запобігання корупції;

запобігання й врегулювання конфлікту інтересів;

моніторинг й контроль виконання актів законодавства з питань етичної поведінки, запобігання й врегулювання конфлікту інтересів.

У НАЗК подякували Ситнику за роботу у відомстві і його внесок в розвиток всієї антикорупційної інфраструктури України.

Як відомо, до роботи в НАЗК Артем Ситник сім років очолював Національне антикорупційне бюро.