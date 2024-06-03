Ситника звільнили з посади заступника голови НАЗК
Заступник голови Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Артем Ситник залишив свою посаду. Про це відомство повідомило 3 червня.
У НАЗК нагадали, що Ситника було призначено на цю посаду 12 травня 2022 року. У відомстві він відповідав за:
- координацію взаємодії з правоохоронними органами й органами прокуратури, а також забезпечення розгляду обґрунтованих висновків про злочини, виявлення активів осіб, причетних до військової агресії проти України;
- фінансовий контроль, проведення перевірок, моніторингу способу життя та перевірку дотримання вимог законодавства, у тому ж числі у сфері запобігання корупції;
- запобігання й врегулювання конфлікту інтересів;
- моніторинг й контроль виконання актів законодавства з питань етичної поведінки, запобігання й врегулювання конфлікту інтересів.
У НАЗК подякували Ситнику за роботу у відомстві і його внесок в розвиток всієї антикорупційної інфраструктури України.
Як відомо, до роботи в НАЗК Артем Ситник сім років очолював Національне антикорупційне бюро.
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