Синоптики прогнозують на Вінниччині нічні заморозки

Погода у квітні відверто не тішить — прохолодно, дощі… Ось і в ніч на 23 квітня у Вінницькій області очікуються заморозки на поверхні ґрунту. Температура може бути близько 0 градусів.

Про це повідомляє Вінницький обласний центр з гідрометеорології.

Вдень 22-23 квітня істотні опади не очікуються, а температура сягатиме позначки у +16 по Вінниці і +17 – по області.

Дощ передбачають на наступні дні. Разом з опадами трохи потеплішає. Вдень від 13 до 18 градусів, а вночі від 2. Невеликий дощик можливий також 26-27 квітня.