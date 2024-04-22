 

Синоптики прогнозують на Вінниччині нічні заморозки

  1. 22.04.2024
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Погода у квітні відверто не тішить — прохолодно, дощі… Ось і в ніч на  23 квітня у Вінницькій області очікуються заморозки на поверхні ґрунту. Температура може бути близько 0 градусів.

Про це повідомляє Вінницький обласний центр з гідрометеорології.

Вдень 22-23 квітня істотні опади не очікуються, а температура сягатиме позначки у +16 по Вінниці і +17 – по області.

Дощ передбачають на наступні дні. Разом з опадами трохи потеплішає. Вдень від 13 до 18 градусів, а вночі від 2. Невеликий дощик можливий також 26-27 квітня.  

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