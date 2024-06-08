 

Сили оборони звільнили від окупантів частину Вовчанська

  1. 08.06.2024
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Бійці Сил оборони звільнили від російських окупантів частину знищеного ворожими обстрілами прикордонного містечка Вовчанськ на півночі Харківської області: «У Вовчанську продовжують просуватись у місті, видавлюючи кацапню…»

Про це з посиланням на західних OSINT-дослідників та військових експертів повідомив новинний Телеграм-канал «Донбас Оперативний», оприлюднивши їх відповідну мапу.

На ній звільнена територія забарвлена блакитним кольором, окупована – жовто-зеленим. Актуальна лінія бойового зіткнення позначена червоним. Це все третина містечка північніше річки Вовча. До двох південних третин ворог не дійшов.

Зауважимо також, що з попередніх новин відомо, що окрім Збройних сил України у Вовчанську також воюють бійці бригади Лють Національної поліції України.

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